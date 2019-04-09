Ekmeklerini Çöplükten Çıkarıyorlar

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Erdoğan, S-400 Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: Bu İş Bitmiştir

"Ya Borcunu Ver Ya Eşini" Diyen Amcasını Öldürüp Gömen Yeğenin Cezası Belli Oldu!