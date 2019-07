Ekmeklerini ekmekten çıkartıyorlar

Ekmeklerini ekmekten çıkartıyorlarGece yarısı hamur yoğurmakla başlayıp her ekmeği bir saatte pişirebiliyorlar Sandıklı 'nın patatesli, ekşi mayalı ev ekmeğine rağbet artıyorDoğal üretim biçimi, içindeki patates, ekşi maya ve hem de ekonomik fiyat ilçe halkını ev ekmeğine yöneltiyorBir ay bozulmadan dayanabilen bu ekmeği büyük kentlere kargo ile gönderiliyorAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde mahalle fırınlarında üretilen patatesli ekşi mayalı ev ekmeğine rağbet her geçen gün artıyor.İlçenin çeşitli mahallelerindeki fırınlarda her gün 400 adete yakın üretilen ekmekler, doğal üretim biçimi, içindeki patates, ekşi maya ve hem de fiyat olarak ekonomik olması ilçe halkını ev ekmeğine yöneltiyor. Diğer illerde yaşayan ve bu ekmeği bilen insanların yoğun talebi sebebi ile kargo ile Türkiye 'nin çeşitli illerine ekmek gönderiliyor.Lezzeti ve kalitesi yanında istihdama da katkı sağlıyor.Sandıklı'nın patatesli, ekşi mayalı ev ekmeği uzun süre dayanıklı olmasının yanında kadınlara da iş imkanı sağlıyor. Ekmek üretiminde çalışan kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlayıp çocuklarını okutuyorlar. Ekmek üretimi gece 00.02 de başlayıp akşam saat 17.00 kadar sürüyor.Mahalle fırınında çalışan Nedime Harmankaya ve Nazik Yıldırım, ev ekmeği yapımını anlatırken, "Gece yarısı fırına gelip ekşi maya ile hamuru yoğuruyoruz ve içine patates katıp bir saat bekleterek dinlendiriyoruz. Bu ekmeğin bir saat pişme süresi var, günde en az 250 ila 400 ekmek üretiyoruz. Bu ekmeğin bir ay dayanma süresi var, derin dondurucuda saklanabilir. Biz burada çalışarak ekmekten ekmeğimizi çıkarıyor, çoluğumuza çocuğumuza bakıyoruz, onları okutuyoruz" dediler.Fırın sahibi Süleyman Karaçelik ise yaptığı açıklamada "15 senedir biz bu işi yapıyoruz. Sandıklı'ya katkımız olsun diye elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yapımda ekmeği el kararı ayarlıyoruz yaklaşık 1 kilo 900 gram ile 2 kilogram arasında gelir ekmekler ve fiyatı 5 liradır. Biz hakiki köy ekmeği çıkarıyoruz. Dayanıklılığı bir aydan fazladır. Her hangi bir koku, bozulma olmaz. Ekmeğimiz beğenilmektedir. Günde 400 tane ekmek üretiyoruz. Sandıklı ve köyleri ile birlikte İstanbul Antalya 'ya ekmek göndermekteyiz. Üretimimizde fındıkkabuğunu yakacak olarak kullanmaktayız. Kokusu ve isi olmadığından hem çevreye zarar vermiyor, hem de ekmek kaliteli pişiyor. Bunu da Trabzon veya Adapazarı 'ndan getirtmekteyiz. Fırınımız özellikli bir fırındır. Pide fırını değil, ortası delikli ateş ortadan çıkar alttan ısıtmalı hakiki taş fırındır" dedi.