Son Dakika Haberleri: Ekmeklerini "Kar"Dan Çıkarıyorlar

Ekmeklerini "Kar"Dan Çıkarıyorlar

1 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaklaşık bir aydır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, mevsimlik çalışan birçok kişiye ekmek kapısı açtı.

Ekmeklerini
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaklaşık bir aydır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, mevsimlik çalışan birçok kişiye ekmek kapısı açtı.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı ilçede, ev ve iş yeri çatılarında biriken karları temizleyen kişiler, günde 100-150 lira arasında para kazanıyor.

Hüseyin Biter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında "ekmeğini kardan çıkardığını" söyledi.

Kar temizliği yaparak evinin giderlerini karşıladığını belirten Biter, "Ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları temizlemek çok zahmetli oluyor. Bazen yoğun kar yağışı altında çalışmak zorunda kalıyorum. Kimi zaman da kar temizliği yaparken hava çok soğuk oluyor. Küreğin sapını tutarken ellerim üşüyor." dedi.

Yıllardır ara işlerde çalışarak geçimini temin ettiğini anlatan Biter, "Kış aylarında da ev ve iş yeri çatılarında kar temizliği yapıyorum. İki çocuğum üniversitede okuyor. Kazandığım parayla hem onların okul ihtiyaçlarını karşılıyorum hem de aile bütçesine katkı sağlıyorum." şeklinde konuştu.

Bu sene çok fazla kar yağışı olduğunu söyleyen Barış Öztoprak ise kış aylarında kar temizleyerek para kazandığını belirtti.


Kar temizliğinin zor ve zahmetli olduğunu anlatan Öztoprak, "İlçede yaklaşık bir ay kar yağışı etkili oldu. Ev ve iş yeri çatılarında 3 metreye yakın kar var. Genellikle toprak yapılı evlerin damlarını temizliyorum. Günlük olarak 100-150 lira kazanıyorum. Kolay iş değil ama mecburen yapmak zorundayım." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:38 Kaynak: AA

Tunceli, Kar, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konvoyunu Durduran Çocuklara Kayıtsız Kalmadı Ekrem İmamoğlu, Çılgın Projesini Açıkladı: Adını İkinci Metrobüs Koyduk

Eğlence Maksadıyla İş Arkadaşlarını Forkliftle Taşıyan Operatöre Yargıtay'dan Kötü Haber Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 14:56:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekmeklerini "Kar"Dan Çıkarıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]