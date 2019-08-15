Son Dakika Haberleri: Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar
Son Dakika Güncel Haber

Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar

1 saat önce

Mardin'den aileleriyle Yozgat'ın Aydıncık ilçesine gelen mevsimlik işçiler, ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyor.

Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar, System.String[]
Mardin'den aileleriyle Yozgat'ın Aydıncık ilçesine gelen mevsimlik işçiler, ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyor.

Aydıncık'ta çadırlara yerleşen işçiler, ormanlık alanda yapılan seyreltme ve bakım çalışmalarından sonra ayrılan odunları traktörlerle yaşadıkları alana taşıyor.
Odunları üst üste dizip üzerini saman ve toprakla kapattıktan sonra yavaş yavaş alev almadan yakarak mangal kömürü üreten işçiler, kömürü Antalya, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda ile gönderiyor.
İşçilerden Ferhat Demir (21), gazetecilere yaptığı açıklamada, üzerini saman ve toprakla kapattıkları odunların yavaş yavaş yanarak 15-25 günde kömür olduğunu belirtti.
İşlerinin zor olduğunu ancak ekmek parası için çalıştıklarını anlatan Demir, "Yaptığımız işin yüzde 20'sini müteahhitte veriyoruz, masrafları çıkınca bize de ancak yüzde 20'lik kısım kalıyor. Kömürün kilosunu da ortalama 2,5 liradan satıyoruz." dedi.
Mehmet Şerif Sazan da 10 yıldır bu işi yaptığını dile getirerek, "Çadırlarda yaşıyoruz, sosyal faaliyetimiz hiç yok. Burada emek sarf ediyoruz. Devletimizin işini görüyoruz, ormanları seyreltiyoruz, bakımını yapıyoruz, işe yaramayan odunlarla da mangal kömürü üretiyoruz. Mangal kömür satışının yasal bir çerçeveye oturtulmasını istiyoruz." diye konuştu.
Gece gündüz demeden ocakların başında nöbet tutuklarını belirten Sazan, "Ben askere gittiğimde vatan nöbetimiz günde 2 saatti. Bu öyle bir şey ki alev aldığında emeğimiz boşa gitmesin diye gece gündüz nöbet tutuyoruz. 1-2 saat ancak dinleniyoruz." ifadelerini kullandı.
Aydıncık, Mardin, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



100 mezarı yıkıp üzerlerine "Yakında geleceğiz" diye yazı yazdılar
Rusya'dan İdlib'e yoğun hava saldırısı: 10 kişi öldü Numan Kurtulmuş seçimin röntgenini çekti: Cuma cemaatinden oy kaybettik Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 14:00:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]