Ekmeklerini taştan ve çamurdan çıkarıyorlar - Son Dakika

Ekmeklerini taştan ve çamurdan çıkarıyorlar

Ekmeklerini taştan ve çamurdan çıkarıyorlar Toz haline getirdikleri taş ve toprak karışı ürettikleri ekmek tandırlarını büyükşehirlere gönderiyorlar Muş'un Hasköy ilçesinde dağdan getirdikleri özel taş ve toprağı harmanlayan vatandaşlar, ürettikleri ekmek pişirme tandırlarını...

Ekmeklerini taştan ve çamurdan çıkarıyorlar

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı

Toz haline getirdikleri taş ve toprak karışı ürettikleri ekmek tandırlarını büyükşehirlere gönderiyorlar

MUŞ - Muş'un Hasköy ilçesinde dağdan getirdikleri özel taş ve toprağı harmanlayan vatandaşlar, ürettikleri ekmek pişirme tandırlarını büyükşehirlere gönderiyorlar.

Hasköy'de geçimlerini ekmek tandırı üreterek sağlayan vatandaşlar, yaz mevsiminde kolları sıvayarak ailece çalışmaya başlıyor. Dağdan getirdikleri taş ve toprakları çeşitli aşamalardan geçiren Ramazan Kotan ve eşi, bir tandırı üç günlük emekle oluşturuyor. Buradan elde ettikleri gelirle geçimlerini sağlayan Kotan ailesi, başka bir geçim kaynaklarının olmadığını ifade etti.

Yılda en az 50-60 tandır ürettiklerini ifade eden Ramazan Kotan, ilkbahar mevsiminde başladıkları işi sonbahara kadar sürdürdüklerini söyledi. Eşiyle birlikte 15 yıldır tandır yaptıklarını anlatan Kotan, "Genelde tandırlarımızı sipariş üzeri yapıyoruz. Sürekli bu işi yapıyoruz. Taşı dağdan getirip değişik aşamalardan geçirerek toz haline getiriyoruz. Burada siyah toprakla harmanlayıp tandıra dönüştürüyoruz. Bir tandırı 3 gün içerisinde tamamlıyoruz. Tandırları genelde köylülere ve tandır ekmeği satan kişilere satıyoruz. Muş, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan bizi arayarak sipariş veriyorlar. Aldığımız siparişleri tamamlayarak tandırları kargoyla gönderiyoruz. Bir tandırı 650 liraya yapıyoruz" dedi.

Hasköy, Muş, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ekmeklerini taştan ve çamurdan çıkarıyorlar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:51 Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 14:02 Bir kent diken üstünde! 174 kişi akrep sokması, 5 kişi yılan ısırmasıyla hastaneye başvurdu 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:23 Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek 13:12 Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
15:51
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
15:36
Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
15:09
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
14:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
14:40
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 16:17:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekmeklerini taştan ve çamurdan çıkarıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]