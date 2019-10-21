Ekmeklerini tezekten kazanıyorlar

SİİRT - Siirt'te fıstık bahçelerinde hayvan gübresi olarak kullanılan tezekleri vatandaşlar şimdiden stoklamaya başladı. Bu işi yapan işçiler ise kazançlarını tezekleri traktörlere yükleyerek sağlıyor.

Siirt il ve ilçelerinde çiftçilik yapan vatandaşlar ilkbahar aylarında tarlalarda gübre olarak kullandıkları tezekleri stoklamaya başladı. Tezekleri traktöre yükleyen işçiler, ekmek paralarını tezekten çıkardıklarını dile getirdi.

Sabahın erken saatlerinde ilçe ve köyleri gezerek tezek topladıklarını belirten Adil Dayan adlı işçi, herkesin severek yaptığı bir iş olduğunu, bu işi de severek yaptıklarını dile getirdi. Dayan, "Ekmeğimizi tezekten çıkarıyoruz. Sabah 06.00'dan akşam 18.00'a kadar bu gübrede çalışıyoruz fıstıklar için. Her köye gidiyoruz. Yevmiyemiz 150 liradır. Köyleri geziyoruz, ekmeğimizi tezekten çıkarıyoruz" dedi.

Bir ay boyunca tezek toplayacaklarını kaydeden Ahmet Pişkin adlı işçi ise, kazançlarını tezekleri traktörlere yükleyerek sağladıklarını belirtti. Pişkin, "Bu işi yapıyorum. Ekmeğimi buradan çıkarıyorum. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Günlük 150 lira yevmiye alıyoruz" diye konuştu.