Ekmekte gramaj hilesi sürüyor - Son Dakika

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ/ -İSTANBUL'da fiyat-gramaj tarifesine uymayan bin 571 fırına, haksız fiyat artışı tutanağı düzenlendi. Ancak yapılan denetimlere rağmen fırınlarda ekmek fiyatlarındaki artışlar devam ediyor. Fırıncılar ise, "Maliyetimizi başka türlü karşılamıyor mecburen kendi belirlediğimiz fiyatlara göre satıyoruz" dedi.

İstanbul Valiliği'nin gramaj ve fiyat denetimlerinin ardından 2 bin 892 fırından bin 571'inin, ekmeği 1 buçuk liradan satması gerekirken 2 liradan sattıkları ortaya çıktı. Ancak yapılan denetimlere ve cezalara rağmen sorun devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin belirlediği fiyat tarifesine göre 200 gram ekmek 1 buçuk lira, 250 gram ekmek 1,87 lira ve 270 gram ekmeğin ise 2 liradan satılması gerekiyor. Ancak DHA ekibinin İstanbul'un farklı ilçelerinde yaptığı çekimlerde ekmeğin fiyatlarının ve gramajlarının hala farklı şekilde satıldığı tespit edildi. Fırıncılar ise, maliyetlerini karşılayamadıklarını söyleyerek, ekmeği kendi belirledikleri fiyatlarla sattıklarını belirtti.

"SIKINTIDAYIZ, NEDEN UN FİYATLARINA DA MÜDAHALE EDİLMİYOR?"

Kadıköy 'de 20 yıldır fırın işleten İsmail Yılmaz , 220 gram ekmeği 2 liradan satıyor. Yılmaz, "Herkes gelip farklı rakamlar söylüyor. Biz hangisine uyacağımızı şaşırdık. Bu kartı biz çıkarmıyoruz ki. 6 ay önce bu evrak bize bırakıldı. Bütün Kadıköy bölgesine bırakıldı. 'Bu rakamdan satacaksınız yoksa ceza yersiniz' denildi. Biz de buna uyuyoruz. Başkası geliyor 'Bu fiyata niye satıyorsunuz ceza yersiniz' diyor. Bize bunun ortası nedir ya da kime bağlıyız söylenmiyor. Fırıncılar ortada kalmış durumda şu anda. Neden un fiyatlarına hiç müdahale etmezler? Biz keşke zamlı almasak da 1 liraya düşse ekmek un olsun 50 lira o zaman. Karşılamıyor hiçbir şeyi. Geçen yıl bu zamanlar 70-80 lira olan un çuvalları şu anda 170-180 lira civarlarında. Biz şu anda 220 gram ekmeği 2 liradan satıyoruz. Ama her durumda sıkıntıdayız" diye konuştu.

"EKMEĞİ 1,50 LİRADAN VERMEMİZ İÇİN ZARAR ETMEMİZ LAZIM" Zeytinburnu'nda fırın işleten İsmail Demir ise belirlenen tarifeye göre ekmek satarsa zarar edeceğini söyledi. Kendi belirledikleri tarifeyi uyguladıklarını belirten Demir, "220 gram ekmeği ben 2 liradan satıyorum. ve böyle olması şu anda normal. Tarifeye göre 260 gramın 2 lira olması lazım ama öyle olursa zarar ederim, mağdur olur fırıncı esnafı. İnşallah bir çözüm bir yol bulacaklar. Ekmeği 1,50 liradan vermemiz için zarar etmemiz lazım. Un fiyatları biraz düşerse olabilir neden olmasın. Biz kendimiz belirledik. Bu şekilde satıyoruz. Fırıncılar Odası mı belirliyor yoksa Ticaret Odası mı? Bir belirsizlik var ortada. Onunla ilgili net bir bilgi gelmedi bize. Biz kendimiz Zeytinburnu fırıncıları olarak bu şekilde uyguladık. Bu şekilde satıyoruz" dedi. Bir başka fırın işletmecisi ise, "Evet bizler şu an Ticaret Odasının belirlediği tarifeye uymuyor gözüküyoruz ama nedeni ne derseniz biz tarifeye uyuyoruz. Bize ne verildiyse biz ona uyuyoruz" şeklinde konuştu.

"EKMEĞİN 1,50 LİRA OLMASI LAZIM"Fırından ekmek alan birçok vatandaş ise fiyatın pahalı olduğunu söylüyor. Ekmeğin 1 buçuk liradan satılması gerektiğini belirten Hatice Ağca, "Bir geliyoruz 1 buçuk lira bir geliyoruz 2 lira. Diyecek bir şey yok. Tabi ki pahalı geliyor ama almayacak mıyız tabi ki almam gerekiyor mecbur alacağım" dedi. Bir başka müşteri ise, "Ekmek pahalı. Pahalı geliyor yani. 2 tane 3 tane alan var, 15 tane alan var. 1 buçuk lira ya da maksimum 1,60 lira olması lazım" şeklinde konuştu.

"EKMEK FİYATI BU KADAR OLSA BİLE GRAMAJINI FAZLALAŞTIRMALARI LAZIM"200 gram ekmeği 2 liradan satın alan Murat Şener, "Her yerde değişiyor fiyatı. Fırıncılara dernek karışmıyormuş. Fırıncılar kendi mi ayarlıyor ne yapıyor artık fiyatları ama bir şeyler oluyor. Ben 2 liradan aldım ekmeği. Gramajına göre pahalı bu ekmek yani" dedi. Ekmeğin fiyatı ile gramajının uyuşmadığını söyleyen Çağlar Danışman ise, "Ekmek pahalı. Benim bütçemi aşmıyor olabilir ama çoğu insan farkındaysanız belediye ekmeği kullanıyor. Ekmek fiyatı bu kadar olsa bile en azından gramajını fazlalaştırsalar yine halk bu kadar şikayet etmez. İnsan evine ekmek alıp götürdüğü zaman söylediği tek kelime, 'içi bomboş' oluyor. Bu para etmiyor" ifadelerini kullandı.

