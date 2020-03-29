Ekmekte virüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekmekte virüs önlemi - Son Dakika

Ekmekte virüs önlemi

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MER-EK Halk Ekmek Fabrikasının, yıl boyunca ekmek üretiminde sağladığı hijyeni, aldığı tedbirlerle korona virüs salgını nedeniyle üretimden dağıtıma her aşamada artırdığı bildirildi.

Ekmekte virüs önlemi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MER-EK Halk Ekmek Fabrikasının, yıl boyunca ekmek üretiminde sağladığı hijyeni, aldığı tedbirlerle korona virüs salgını nedeniyle üretimden dağıtıma her aşamada artırdığı bildirildi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hijyen koşullarından ödün vermeden ekmek üretimini aralıksız sürdüren MER-EK, korona virüs nedeniyle üretimden dağıtıma her aşamadaki tedbirlerini artırdı. Fabrika içerisinde dezenfeksiyon işlemlerini günler öncesinden tamamlayan MER-EK, personellerinin hijyenini de oldukça önemsiyor. Bu kapsamda ekmeklerin vatandaşlara ulaşma sürecini de dikkate alan MER-EK, ekmek kasalarını paketleyerek, ekmekleri ortam havasından ve elle temastan uzak tutarak vatandaşların sofralarına en güvenli şekilde ulaştırıyor.


Korona virüs nedeniyle vatandaşlarda artan hassasiyet, kentteki ekmek satışına da yansıdı. 38 noktada hizmet veren ekmek büfelerinde günlük 50 bin ekmek satışı yapılırken, vatandaşların MER-EK Halk Ekmek Fabrikasını tercih etmeleriyle ekmek satışı günlük 70 bine yükseldi. Vatandaşların duydukları güveni aldığı tedbirlerle sürekli kılan MER-EK, 38 ekmek büfesinde de halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyor.


"Bu süreçte de ekstra önlemler aldık"


Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikasında görevli gıda mühendisi Dilara Aytuttu, ekmek üretiminden satışına kadar her aşamada hijyeni aralıksız sürdürürken, son süreçte tedbiri de artırdıklarını belirterek, "Halk Ekmek Fabrikası olarak zaten her zaman hijyen ve sanitasyon işlemlerimize dikkat ediyorduk. Bu süreçte de ekstra önlemler aldık. Fabrikamıza dezenfeksiyon işlemleri uyguladık. Personel ve ortam hijyenimize ekstra dikkat ediyoruz. Bununla birlikte ekmek paketlememizde de değişiklikler yaptık. Kasalarımızın içerisine tek kullanımlık poşetler geçiriyoruz. Bu şekilde ortam havasından da ekmeğin etkilenmesini önlemiş oluyoruz" dedi.


"Her şey kontrolümüz altında, en sağlıklı şekilde üretimimizi yapıyoruz"


Ekmeklerin paketlenerek ortam havası ve elle temastan yalıtım sağlanmasının şu an için bir tehlike oluşturmasa da oluşabilecek risk durumuna karşı tedbir sağladığını vurgulayan Aytuttu, "Aslında ortam havası şu durumda herhangi bir tehdit oluşturmaz ama yine de her türlü önlemi almak ve halkımıza sağlıklı ekmek ulaştırmak için her koşulda çalışıyoruz. Daha önce ekmeğimize nasıl güveniyorlarsa, bu yaşadığımız


zorlu süreçte de güvenebilirler. Her şey kontrolümüz altında, en sağlıklı şekilde üretimimizi yapıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:12 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım         
17:42
Polis, selfie çekenleri durdurmak için Mavi Göl'ü siyaha boyadı Polis, selfie çekenleri durdurmak için Mavi Göl'ü siyaha boyadı         
17:30
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak         
17:23
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi         
17:17
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor         
17:03
Evde temizlik yapan spor spikeri Diletta Leotta sosyal medyayı salladı Evde temizlik yapan spor spikeri Diletta Leotta sosyal medyayı salladı         
17:02
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek         
16:49
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor         
16:39
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü         
16:38
MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi         
16:37
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı         
16:24
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti 14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:21
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak         
16:20
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü         
16:16
Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif         
16:04
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi         
16:02
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı         
15:56
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı         
15:45
Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı         
15:30
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti         
15:26
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı         
15:22
Boateng, Aubameyang'ı Boateng, Aubameyang'ı "Come to Beşiktaş" diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı         
15:10
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı         
15:10
Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak         
14:55
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı         
14:41
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi         
14:23
İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı         
14:22
Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı         
14:13
Bacakları açık şekilde oturan yıldız isim Michelle Keegan, canlı yayında frikik vermekten son anda kurtuldu Bacakları açık şekilde oturan yıldız isim Michelle Keegan, canlı yayında frikik vermekten son anda kurtuldu         
13:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2020 17:49:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekmekte virüs önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]