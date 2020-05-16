Ekmekten sonra şimdi de 'mor simit' görücüye çıktı - Son Dakika

Edirne'de, bir fırıncı mor ekmekten sonra şimdi de 'mor misk' ürününü kullanarak 'mor simit' üretti. Fırın işletmecisi, müşterilerin beğenisine sunulan mor simitlerin diyabet ve hipertansiyon hastalıklarına iyi geldiğini söyledi.



Edirne'de, İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. İhsan Kara tarafından geliştirilen 'mor miski' kullanan Edirneli bir fırıncı, mor simit üretti. Prof. Dr. Kara, fırına giderek, müşterin beğenisine sunulan simitlerin tadına baktı. Diyabetten hipertansiyona kadar birçok faydası bulunan simitler, eğer talep olursa üretilmeye devam edecek.



Edirne'de fırıncı Mehmet Çin, Prof. Dr. İhsan Kara tarafından geliştirilen "mor misk" ürününü kullanarak "mor simit" üretti. Fırıncı Çin'in iş yerini ziyaret eden ve pişirdiği mor simitlerden tadan Prof. Dr. İhsan Kara, "mor misk" kullanılarak yapılan unlu mamullerin diyabet ve tansiyona iyi geldiğini dile getirdi.



Mor simidin günlük atıştırmaya çok uygun olduğunu vurgulayan Kara, müşterilere bu simitten ikram etti. Fırıncı Çin ise Edirne'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ve talebe göre mor simit üretimini artırmayı hedeflediklerini belirtti. - EDİRNE