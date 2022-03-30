EKO İKLİM Zirvesi - Geri dönüşüm sergisi ve AA fotoğraf sergisi - Son Dakika
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EKO İKLİM Zirvesi - Geri dönüşüm sergisi ve AA fotoğraf sergisi

30.03.2022 16:39

EKO İKLİM Zirvesi Gergedan heykeli Geri dönüşüm sergisi Sergiyi ziyaret edenler Sergideki eserler Anadolu Ajansının fotoğraflarının bulunduğu fotoğraf sergisi Sergiyi ziyaret edenler ANKARA - Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim...

EKO İKLİM Zirvesi

Gergedan heykeli

Geri dönüşüm sergisi

Sergiyi ziyaret edenler

Sergideki eserler

Anadolu Ajansının fotoğraflarının bulunduğu fotoğraf sergisi

Sergiyi ziyaret edenler ANKARA - Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı" ATO Cogresium'da başladı. Ziyaretçiler, fuardaki stantları ziyaret etti.

EKO İKLİM Zirvesi - Geri dönüşüm sergisi ve AA fotoğraf sergisi
EKO İKLİM Zirvesi - Geri dönüşüm sergisi ve AA fotoğraf sergisi
EKO İKLİM Zirvesi - Geri dönüşüm sergisi ve AA fotoğraf sergisi

YORUMLAR
500
Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi Eski devlet liderleri 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde bir araya geldi Eski devlet liderleri 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde bir araya geldi

İklim Değişikliği, geri dönüşüm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel EKO İKLİM Zirvesi - Geri dönüşüm sergisi ve AA fotoğraf sergisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: EKO İKLİM Zirvesi - Geri dönüşüm sergisi ve AA fotoğraf sergisi - Son Dakika
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