EKO İKLİM Zirvesinde üniversitelerin katkıları konuşuldu - Son Dakika

İklim değişikliği ve küresel yeşil dönüşüm konusunda üniversiteler ve STK'lara önemli roller düştüğünü belirten uzmanlar, Türkiye'nin iklim değişikliği konusunda belirlediği hedefin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı" kapsamında "İklim Değişikliği ve Küresel Yeşil Dönüşüm" oturumu düzenlendi.

Oturuma Birleşmiş Milletler (BM) Sınai Kalkınma Örgütü Türkiye Direktörü Süleyman Yılmaz, UNGCII Vakfı Kurucusu ve Direktörü Roland Schatz ve Fransa İklim Elçisi Stephane Crouzat katıldı.

Süleyman Yılmaz, iklim değişikliğine yönelik çalışmalarda üniversitelerin ve STK'ların önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

İklim sorunuyla ilgili çok farklı kurumların bir araya gelerek bu konuda çözüm üretmesi gerektiğini belirten Yılmaz, iklim değişikliği ile ilgili Asya'dan Avrupa'ya kadar birçok bilim insanın iklim meselesinin tartıştığını ve bu sorunun çözümüne dair çalışmalar yaptığını anlattı.

İklim değişikliği ile mücadele konusunun sadece tek bir ülkenin sorunu olmadığını ifade eden Yılmaz, iklim değişikliğinin yaratacağı sorunları önlemek için ortak çalışmaların ivedilikle yürütülmesi gerektiğine dikkati çekti.

İklim değişikliğinin somut sonuçları ortaya çıkmasıyla beraber bilim insanlarının bu konuda neler yapılabileceğini tartışmaya başladığını kaydeden Yılmaz, BM'nin iklim değişikliğinin etkilerini azalmak için çaba sarf ettiklerin anlattı.

Yılmaz "Küresel bir sorun olan iklim değişikliğine ve iklim krizine küresel ve sürdürülebilir bir planlama çözülebilir. Bu şekilde planlamalar yapılmalı. Bu noktada üniversitelere büyük iş düşüyor. Üniversiteler bu sorunun tartışılacağı en önemli platformalar. İklim krizine en nesnel çözümlerin buradan çıkacağını düşünüyorum." dedi.

Küresel iklim değişikliğinin önüne geçmek için sadece hükümetlerin politikalar oluşturmasının yeterli olmadığını dile getiren Yılmaz, hem STK'lar hem de bireysel anlamda atılacak adımların son derece önemli olduğunu vurguladı.

Yılmaz, gelecek nesiller için iklim değişikliğinin yarattığı ve yaratacağı tahribatı önlemek için doğayı, çevreyi ve ekonomiyi korumak için kaçak avlanmanın durdurulması gerektiğine de dikkati çekti.

Fransa İklim Elçisi Stephane Crouzat, 2015'teki Paris İklim anlaşmasında yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat dereceyle sınırlanması için adımlar atıldığını, birçok ülke 2050'ye kadar ulusal karbon emisyonu u sıfırlamayı vadettiğini hatırlattı.

Crouzat, Paris iklim anlaşmasının imzalamasının iklim değişikliğyle mücadelede çok önemli olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliğinin (AB) iklim değişikliği ile ilgili yaptığı çalışmalarla karbon emisyonunu yüzde 55 azalttığını belirten Crouzat, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Paris İklim anlaşmasının tarafı olması ve karbon emisyonu konusundaki hedefi çok önemli. Avrupa olarak, sürdürülebilir kalkınma, enerji ve iklim ve iklim değişikliği konusunda Türkiye ile birlikte yapacak çok işimiz olduğunu düşünüyorum. Ekolojik geçiş çalışmalarında birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum."

UNGCII Vakfı Kurucusu ve Direktörü Roland Schatz ise iklim değişikliği ile ilgili çalışmaların Ankara'daki üniversiteler ile ABD'deki üniversitelerin ortak çalışma yapabileceklerini belirtti.

Büyük şirketlerin iklim değişikliği konusunda neler yaptıklarını veya karbon emisyonlarının ne kadar neden olduklarının raporlanması gerektiğine dikkati çeken Schatz, raporlardan elde edilecek sonuçlarla ilerlemenin daha sağlıklı olabileceğini kaydetti.

Schatz, iklim değişikliği ile mücadelede yürütülecek ortaklıkların gelecekte insanlara daha iyi bir dünya sağlayacağını anlattı.