Son Dakika Haberleri: Eko imajı
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Eko imajı

1 saat önce

Filmde Nurgül Yeşilçay ile başrolü paylaşan Alper Kul, yeni imajıyla seyirciyi şaşırtacak.

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Filmde Nurgül Yeşilçay ile başrolü paylaşan Alper Kul, yeni imajıyla seyirciyi şaşırtacak. Peruğu ve takma bıyığıyla kamera karşısına geçen Kul, canlandırdığı Eko rolüne daha ilk günden ısındığını söylüyor. Hikayesi 90'lı yıllarda geçen film 27 Mart 2020'de vizyona girecek.
Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:42 
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