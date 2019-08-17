Eko imajı
1 saat önce
Filmde Nurgül Yeşilçay ile başrolü paylaşan Alper Kul, yeni imajıyla seyirciyi şaşırtacak.
Filmde Nurgül Yeşilçay
ile başrolü paylaşan Alper Kul
, yeni imajıyla seyirciyi şaşırtacak. Peruğu ve takma bıyığıyla kamera karşısına geçen Kul, canlandırdığı Eko rolüne daha ilk günden ısındığını söylüyor. Hikayesi 90'lı yıllarda geçen film 27 Mart
2020'de vizyona girecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:42
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