Son Dakika Haberleri: Eko okul timinden Başkan Erdoğan'a anlamlı ziyaret
Son Dakika Güncel Eko okul timinden Başkan Erdoğan'a anlamlı ziyaret - Son Dakika

Eko okul timinden Başkan Erdoğan'a anlamlı ziyaret

7 saat önce

Tevfik Emin Başarır İlkokulu öğrencilerinden oluşan Eko okul çevre projesi ekibi, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret etti.

Eko okul timinden Başkan Erdoğan'a anlamlı ziyaret, System.String[]

Tevfik Emin Başarır İlkokulu öğrencilerinden oluşan Eko okul çevre projesi ekibi, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret etti.


Tevfik Emin Başarır İlkokulu Bayram Ali Dur, Eko Tim Koordinatör Öğretmeni Sevil ve öğrenciler Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret ederek 2018 yılında yapılan çalışmalar ve 2019-2020 yılı için planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, Başkan Erdoğan'a üzerinde 'temiz bir toplum için el ele' yazan tişört ve şapka hediye etti.


Müdür, öğretmen ve öğrencilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Duyarlılığınız ve emeklerinden dolayı sizleri kutluyorum. Biz de Biga Belediyesi olarak 'Evlerden Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi'ni sürdürüyoruz. Kullanılmış atık yağ konusu çok önemli. Temiz bir çevre için yağları topluyoruz ve karşılığında deterjan hediye ediyoruz. Sıfır atık kapsamında BİÇAY katı atık bertaraf tesisimizde de çalışmalar sürüyor. Oraya da gitmenizi ve incelemenizi tavsiye ediyorum. Çevre ve doğa hepimizin ve hep birlikte sahip çıkmalıyız. Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Birlikte ne yapabilirsek biz hazırız" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Bülent Erdoğan, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:26 Kaynak: İHA
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