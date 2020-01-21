Eko Okullar, Konyaaltı Belediyesi'nde buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eko Okullar, Konyaaltı Belediyesi'nde buluştu - Son Dakika

Eko Okullar, Konyaaltı Belediyesi'nde buluştu

6 saat önce

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) öncülüğünde, Konyaaltı Belediyesi işbirliğiyle yürütülen Eko Okullar Programı, Konyaaltı Eko-Okullar İlçe Toplantısı ile devam ediyor.

Eko Okullar, Konyaaltı Belediyesi'nde buluştu, System.String[]

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) öncülüğünde, Konyaaltı Belediyesi işbirliğiyle yürütülen Eko Okullar Programı, Konyaaltı Eko-Okullar İlçe Toplantısı ile devam ediyor.


Türkiye Çevre Eğitim Vakfı öncülüğünde yürütülen Uluslararası Eko-Okullar Programının Konyaaltı Eko-Okul Koordinatör Öğretmenleri ve Vakfın temsilcileri Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ev sahipliğinde bir araya geldi. Konyaaltı Eko-Okullar İlçe Toplantısında konuşan Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Özgür Yalçın, Konyaaltı'nda Eko Okullar Programına dahil 18 okulun olduğunu belirterek, Eko Okul Programı hakkında bilgi verdi.


"Eko-Okullar Programı okul öncesi, ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır" diyen Özgür Yalçın, Konyaaltı Belediyesi olarak katılımcı yaklaşımla hem öğrencileri hem de kamu ve sivil toplum kuruluşları (STK) çevresel konularda bilgilendirdiklerini söyledi.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise, "Bu dünya sadece bizim değil, yarınları düşünmek zorundayız. Bu sürece bu sebeple yarınlarımızı dahil ediyoruz. Çevre dostu olmak bir yaşam şeklidir. Çevre ile ilgili yapılan çalışmaları hayatımızın her alanına dahil ederek, çevreci yaklaşımı bir yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Bu anlamda Belediye olarak TÜRÇEV işbirliği ile yürütmekte olduğumuz Eko Okullar Programı ile de onur duyuyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:08 Kaynak: İHA
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