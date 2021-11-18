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Eko sorumlu kumaşlarla doğa dostu ürünler tasarladı - Son Dakika

Eko sorumlu kumaşlarla doğa dostu ürünler tasarladı

18.11.2021 10:27
Eko sorumlu kumaşlarla doğa dostu ürünler tasarladı

Bonesmen giyim markası 2022 sonbahar-kış sezonu için eko sorumlu kumaşlarla doğa dostu ürünler tasarladı.

Bonesmen giyim markası 2022 sonbahar-kış sezonu için eko sorumlu kumaşlarla doğa dostu ürünler tasarladı. 2022 sonbahar-kış sezonunda moda severleri yeni bir yolculuğa davet edeceklerini ifade eden Marka Kurucusu Dinçer Kosovalı, modada "responsible" kavramının önemini vurguladı.

Bonesmen Kurucusu Dinçer Kosovalı, markanın 2022 sonbahar-kış sezonu için başlattığı çalışmalara yönelik olarak, "Başlangıç noktamız 'responsible' kelimesiyle karşılanan eko sorumlu kumaşlar. Doğa dostu seçeneklerle müşterilerimizin karşısına çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Çünkü yeni nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakmak önemli. Bu dünyada yaşayan pek çok canlı var. Her birini düşünmek zorundayız. Yeni dönemde genç, özgür dinamik ve cesur tasarımlar ile yeni bir hikaye yazmayı düşünüyoruz. Doğaya saygılı tasarımlarımız, çok özel detaylarla müşterilerimizle buluşacak. Daha iyi bir dünya her zaman mümkün. Biz de tasarımlarımızla temel olarak bunu göstermeye çalışacağız" diye konuştu.'RESPONSIBLE' SLOGANI İLE TASARIMLARI DUYURDU

Yeni sezon tasarımlarına yönelik açıklamalar yapan Dinçer Kosovalı, "Bonesmen olarak kadın ve erkeğin enerjisini yansıtacak tasarımlarımız bulunuyor. Genç, dinamik, estetik ürünlerimizle, kadın ve erkeğin kendilerini daha rahat ifade etmesini amaçlıyoruz. Agresif desenlerin dokulu yüzeylerle buluştuğu tasarımlarımız sofistike bir monokrom yaklaşım sunuyor. Bununla birlikte teknik kumaş üzerine uygulanan kontrast kurukafa detayları, çok özel koleksiyonumuzun dominant tavrını simgeliyor. Her bir tasarımımızda, estetik ihtiyaçların giderilmesi adına özel detayları kullanıyoruz" şeklindeki sözleri ile koleksiyonu oluştururken kullandıkları özel detayların önemini vurguladı.

Tasarım detaylarına da değinen Kosovalı, "Deri detaylanan lüks dokunuşlar, baskı ve işlemeler koleksiyona eklenen ışıltılar. Tasarımların çok özel bir görünüm elde edebilmesi için lüks dokunuşlara çok önem veriyoruz. Bilindiği üzere dijital kültürün yükselişi, konfor ve çok yönlülük kavramlarının ön plana çıkmasını sağladı. Bu kavramlardan ilham alarak swetshirtlar, bol kesimli t-shirtler ve t-shirt elbiseler tasarladık. Mavi, kırmızı ve kırmızı tonları; tasarımların hareketlilik kazanmasını sağlıyor. 2022 sonbahar-kış koleksiyonunda sokaktan gelen ilhamla ve asi ruhla sıra dışı tasarımlara imza atıyoruz. Tasarımlarımızla rahatlık ve eğlence arasında bir denge kuruyoruz. Ayrıca yeni sezon için parti kıyafetlerimiz de bulunuyor. Her bir tasarımımız, geniş bir kesim tarafından ilgi çeksin ve beğenilsin istiyoruz" diyerek özgün tasarımlarının ilgi görmesinin kendileri için mutluluk verici olacağını sözlerine ekledi.


Eko sorumlu kumaşlarla doğa dostu ürünler tasarladı

Sonbahar, Estetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eko sorumlu kumaşlarla doğa dostu ürünler tasarladı - Son Dakika


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