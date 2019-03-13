Ekobord, Kendinden Boyalı Ürünü Ekobord Colorex İle Sektörde Çığır Açıyor

Ekobord'un yeni Ar- Ge projesi olarak piyasaya sunulan Ekobord Colorex, kendinden boyalı özelliği ile cephe kaplamasından sonraki boyama ihtiyacını ortadan kaldırarak, sektöre zaman ve maliyet tasarrufu getiriyor.

Zamanla tekrar boyama gerektirmeyen ve bu sebeple maliyet oluşturmayan ürün bunun yanında en zorlu iklim koşullarına uygun, yüksek su emme direnci ile dekoratif özelliği aynı anda buluşturuyor.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla 'Değer üretim merkezi' olarak en yeni teknolojileri sektöre kazandıran Vefa Group, Ekobord markasıyla geliştirdiği yeni ürünü Colorex ile sektörde fark yaratıyor. Her türlü iklim koşullarına dayanıklı olarak üretilen, yüksek su emme direncine sahip Colorex, üretim aşamasında katılan çeşitli renk pigmentleriyle kendinden boyalı halde üretim hattından çıkıyor. Sahip olduğu geniş renk alternatifleri ile kullanıcıların dış cephede her türlü renk beklentisine çözüm üreten Colorex, getirdiği zaman ve maliyet tasarrufuyla da sektörde yeni bir çığır açıyor.

Vefa Group'un yeni nesil fibercement levha ürünlerden oluşan markası Ekobord, sunduğu çevreci ve geniş kullanım alanına sahip ürünleri ile dikkat çekiyor. Grubun Ekobord markasıyla Bilecik'teki fabrikasında ürettiği insan ve doğaya tamamıyla dost, montajı kolay, yüksek mukavemete sahip ve estetik fibercement yeni nesil levhalarda, en yeni teknolojiler kullanılıyor.

Orhan Güner:

"Ekobord bir Ar- Ge ve inovasyon markasıdır"

Vefa Group'un Ar- Ge ve inovasyon çalışmalarıyla, 30 yılda sektörde "Değer üretim merkezi" konumuna yükseldiğini vurgulayan Ekobord Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner, Ekobord markasını daAr- Ge ve inovasyon çalışmalarının bir ürünü olarak sektöre kazandırdıklarını kaydetti.

Orhan Güner:

"Yüksek verimli ve sorunsuz çözümler sunuyoruz"

Güner, Ekobord markasının sektöre kazandırdıkları hakkında şu bilgileri verdi:

"Ürettiğimiz yapılarda kullandığımız ana malzemelerden biri olan fibercement levhayı, Ekobord markasıyla kendi tesislerimizde üretmeye başladığımız günden beri, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımıza hız kazandırdık. Markamızın sunduğu montaj kolaylığı ve maliyet avantajı sayesinde ekonomik ve sorunsuz çözümler sunuyoruz. Ar- Ge çalışmalarımız sayesinde en yeni teknolojileri kullanarak sektöre entegre üretim çözümleri sunuyoruz. Ekobord yeni nesil levhalar, beton hissi veren dokusu ve yüksek mukavemetinin yanında betondan çok daha ince, hafif, kolay uygulanabilir ve istendiğinde değiştirilebilir, kolayca yenilenebilir olması nedeniyle pek çok alanda tercih ediliyor. Hızlı üretimimizle sunduğumuz çözümleri daha da çeşitli hale getirebiliyoruz. Colorex de bu çalışmaların bir ürünü."

Ekobord Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner:

"Yüksek dayanıklılık ve estetik çözüm bir arada"

Ekobord markasının Ar- Ge projesi olan Colorex ile sektöre zaman ve maliyet tasarrufu getirerek yeni bir çığır açtıklarını ifade eden Güner, şunları söyledi:

"En zorlu iklim koşullarına uygun, laboratuarımızda gerekli standartlardaki çok özel testlerden geçirerek son haline getirdiğimiz Colorex ile sektöre sadece yüksek dayanıklılık performansı değil, estetik çözümü de aynı anda getirdik. Su geçirmeyen kendinden boyalı olan bu yeni ürünümüzle en yüksek dayanıklılık performansı sunarken, cephe kaplamasından sonra yapılan boyama işlemini ortadan kaldırıyoruz. Böylece hem zamandan hem de maliyetten ciddi bir tasarruf sağlıyoruz"