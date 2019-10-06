Son Dakika Haberleri: Ekol göz menemenspor: 0-1
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Ekol göz menemenspor: 0-1

30 dakika önce

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Onur Özütoprak xx, Mehmet Yıldırım xx, Murat Altan xxADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş x, Adil xx, Semih xx, Tevfik xx, Hakan xx, Volkan x (Mustapha dk. 33 xx), Sinan xx (Oleksandr dk. 67 x), Erdal x (Vedat dk.

Ekol göz menemenspor: 0-1, System.String[]

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Onur Özütoprak xx, Mehmet Yıldırım xx, Murat Altan xx
ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş x, Adil xx, Semih xx, Tevfik xx, Hakan xx, Volkan x (Mustapha dk. 33 xx), Sinan xx (Oleksandr dk. 67 x), Erdal x (Vedat dk. 45 xx), Mehmet xx, Berk xx, Samed xx
EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Gentian xx, Taşkın xx, Mustafa xxx, Ali xx, Alberk xx, Canberk xx, Mehmet xx (Murat dk. 72 x), Murat xx, Ali xx (Hüseyin dk. 86 ?), Tayfun xx (Sıkıru dk. 80 x), Ercan xx
GOL: Dk. 36 Mustafa (Ekol Göz Menemenspor)
SARI KARTLAR: Mehmet, Tevfik, Berk, Samed, Emrullah (Adana Demirspor), Mustafa, Gentıan, Murat (Ekol Göz Menemenspor)

TFF 1'inci Lig'in 7'nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'a 0-1 yenildi.
36'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ekol Göz Menemenli oyuncu Mustafa, önündeki topa bekletmeden vurup, takımını 0-1 öne geçirdi.
50'nci dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Mehmet'in ortasını defans uzaklaştırdı.
90'ıncı dakikada Adana Demirspor'da Mustapha topu ceza sahasından Mehmet'e verdi. Mehmet'in vuruşunda defans, topu ceza sahasından uzaklaştırdı.
90+2'nci dakikada Ekol Göz Menemenspor'da Murat, orta sahada aldığı top ile Adana Demirspor ceza sahasına kadar ilerledi fakat kaleci Kurtuluş, gole izin vermedi.


Adana Demirspor, Mehmet Yıldırım, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:48 Kaynak: DHA
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