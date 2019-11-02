Son Dakika Haberleri: Ekol Göz Menemenspor: 1 - Cesar Grup Ümraniyespor: 0
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor: 1 - Cesar Grup Ümraniyespor: 0

Ekol Göz Menemenspor: 1 - Cesar Grup Ümraniyespor: 0

6 saat önce

Dün annesini kaybeden Ekol Göz Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamazken, taraftarlar kendisine sevgi gösterisinde bulundu.

Ekol Göz Menemenspor: 1 - Cesar Grup Ümraniyespor: 0, System.String[]

Dün annesini kaybeden Ekol Göz Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamazken, taraftarlar kendisine sevgi gösterisinde bulundu.


Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Mehmet Ali Akkor


Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Ali Keten, Trtovac, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Murat Erdemir, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Mehmet Boztepe (Dk. 90 Murat Elkatmış), Tayfun Aydoğan (Dk. 81 Galip Güzel), Ali Özgün (Dk. 62 Hüseyin Çolak)


Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Bahadır Taşdelen (Dk. 63 Akabueze), Gomis, Gimbert, Muhammed Gönülaçar (Dk. 82 Lazar), Nouri


Gol: Dk. 73 Mehmet Boztepe (Ekol Göz Menemenspor)


Sarı kartlar: Dk. 38 Gomis, Dk. 54 Alaaddin Okumuş, Dk. 77 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 50 Ali Özgün, Dk. 51 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 70 Ercan Coşkun, Dk. 88 Hüseyin Çolak (Ekol Göz Menemenspor)

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:47 
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