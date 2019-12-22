Ekol Göz Menemenspor 2-1 Bursaspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor 2-1 Bursaspor - Son Dakika Spor

Ekol Göz Menemenspor 2-1 Bursaspor

6 saat önce

Stat: Menemen İlçeHakemler: Kadir Sağlam, Uygar Bebek, Murat TemelEkol Göz Menemenspor: Selmani, Canberk Aydın, Ali Keten, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Tayfun Aydoğan (Dk. 83 Muhammed Ali Doğan), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 90 3 Diakite), Mehmet Boztepe (Dk.

Ekol Göz Menemenspor 2-1 Bursaspor, System.String[]

Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Kadir Sağlam, Uygar Bebek, Murat Temel


Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Canberk Aydın, Ali Keten, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Tayfun Aydoğan (Dk. 83 Muhammed Ali Doğan), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 90 3 Diakite), Mehmet Boztepe (Dk. 66 Murat Elkatmış), Ali Özgün


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Latovlevici (Dk. 57 Onur Atasayar), Shehu, Cüneyt Köz, Diarra, Burak Altıparmak (Dk. 86 Recep Aydın), Selçuk Şahin, Özer Hurmacı, Igor (Dk. 78 Ali Akman), Burak Kapacak, Seleznov


Goller: Dk. 36 Seleznov (Bursaspor), Dk. 66 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 75 Ali Özgün (Ekol Göz Menemenspor)


Sarı kartlar: Dk. 49 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 90 3 Murat Elkatmış (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 56 Özer Hurmacı (Bursaspor)


Canberk Aydın, Uygar Bebek, Menemen, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:33 
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