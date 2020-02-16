Ekol Göz Menemenspor 3-1 Eskişehirspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor 3-1 Eskişehirspor - Son Dakika Spor

Ekol Göz Menemenspor 3-1 Eskişehirspor

53 dakika önce

Stat: Menemen İlçeHakemler: Burak Şeker, Furkan Ürün, Ali Can AlpEkol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Trtovac, Domgjonas, Ercan Coşkun, Tayfun Aydoğan (Dk. 90 1 Ali Keten), Taşkın Çalış, Murat Erdemir, MustafaÇeçenoğlu, Samed Ali Kaya (Dk. 71 Olatunbosun), Ali Özgün (Dk.

Ekol Göz Menemenspor 3-1 Eskişehirspor, System.String[]

Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Burak Şeker, Furkan Ürün, Ali Can Alp


Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Trtovac, Domgjonas, Ercan Coşkun, Tayfun Aydoğan (Dk. 90 1 Ali Keten), Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Mustafa


Çeçenoğlu, Samed Ali Kaya (Dk. 71 Olatunbosun), Ali Özgün (Dk. 82 Hüseyin Çolak)


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Furkan Balaban (Dk. 71 Erdal Akdarı), Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Tolga Yakut (Dk. 55 Onur Bayramoğlu), Furgan Polat, Alperen Kocabaş, Mete Kaan Demir, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 59 Metehan Altunbaş)


Goller: Dk. 7 Samed Ali Kaya, Dk. 65 Taşkın Çalış (Penaltıdan), Dk. 90 2 Olatunbosun (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 84 Cemali Sertel (Eskişehirspor)


Sarı kartlar: Dk. 21 Alperen Kocabaş (Eskişehirspor), Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu (Ekol Göz Menemenspor)


Taşkın Çalış, Ali Kaya, Menemen, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:30 
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