Son Dakika Haberleri: Ekol göz menemenspor - akhisarspor: 0-1
Son Dakika Spor Haber

Ekol göz menemenspor - akhisarspor: 0-1

1 saat önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Oğuz Terzi (xx), Muhammet Yumak (xx)EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xx) - Mehmet (xx), Trtovac (xx), Diakite (xxx), Alberk (xx), Taşkın (xxx), Galip (xx) (Dk. 61 Tayfun x), Muhammed (x), Mustafa (xx), Hüseyin (x) (Dk. 65 Ali Özgün x), Sangare (x) (Dk.

Ekol göz menemenspor - akhisarspor: 0-1, System.String[]

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Oğuz Terzi (xx), Muhammet Yumak (xx)
EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xx) - Mehmet (xx), Trtovac (xx), Diakite (xxx), Alberk (xx), Taşkın (xxx), Galip (xx) (Dk. 61 Tayfun x), Muhammed (x), Mustafa (xx), Hüseyin (x) (Dk. 65 Ali Özgün x), Sangare (x) (Dk. 81 Sikiru)
AKHİSARSPOR: Gökhan (xxx) - Alperen (xx), Cocalic (xxx), Tolga (x), Musa (xx), Taha (xxx), Erhan (x) (Dk. 76 Vrsajevic xx), Aykut (xx) (Dk. 61 Ali x), Muhammet (x) (Dk. 79 Rotman x), Burhan (xxx), Cikalleshi (xxx)
GOL: Dk. 85 (P) Cikalleshi (Akhisarspor)
KIRMIZI KART: Dk. 72 Tolga (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Sangare, Galip, Trtovac (Menemenspor), Tolga, Burhan (Akhisarspor)

TFF 1'inci Lig'de üst sıraları hedefleyen Akhisarspor, Ege derbisinde konuk olduğunu Ekol Göz Menemenspor'u tek golle yenerek çıkışa geçti: 0-1. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 72'nci dakikasında Akhisarspor'da Tolga kırmızı kart görürken, 85'inci dakikada yeşil-siyahlıları öne geçiren golü penaltıdan Cikalleshi kaydetti. Bu sonuçla 2'nci galibiyetini elde eden Akhisarspor puanını 7'ye yükseltti. Menemenspor ise Atatürk Stadı'nda 2'nci mağlubiyetini elde edip 4 puanda kaldı.

5'inci dakikada Tolga ceza sahası dışından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
11'inci dakikada Mustafa'dan aldığı topla sağdan ceza sahasına sokulan Sangare'nin şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.
27'nci dakikada Menemenspor ceza sahası karıştı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Cocalic kale önünden dışarı vurdu.
53'üncü dakikada Aykut'un ortasına iyi yükselen Burhan'ın kafa vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Topu önünde bulan Taha'nın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
58'inci dakikada Mustafa'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sangare'nin vuruşunda Gökhan meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
85'inci dakikada Muhammed ceza sahası içinde Taha'yı indirince hakem konuk takım lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cikalleshi golü yaptı: 0-1.
Mücadele deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.


Mustafa Kemal Atatürk, Muhammet Yumak, Ramazan Keleş, Oğuz Terzi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Af talebi kabul edilen Aylin Nazlıaka'dan ilk açıklama: Bu süreçte zaten partimden hiç kopmamıştım
Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti! Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya! Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 22:25:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekol göz menemenspor - akhisarspor: 0-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]