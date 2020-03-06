Ekol Göz Menemenspor - Altay: 1-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor - Altay: 1-1 - Son Dakika Spor

Ekol Göz Menemenspor - Altay: 1-1

6 saat önce

STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Emre Malok (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx), Murat Altan (xx)EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xxx) - Rıdvan (xx), Ali Keten (xx), Domgjoni (xx), Ercan (xx), Taşkın (xxx), Murat Erdemir (xx) (Dk. 66 Muhammed Ali) (Dk.

Ekol Göz Menemenspor - Altay: 1-1, System.String[]

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Emre Malok (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx), Murat Altan (xx)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xxx) - Rıdvan (xx), Ali Keten (xx), Domgjoni (xx), Ercan (xx), Taşkın (xxx), Murat Erdemir (xx) (Dk. 66 Muhammed Ali) (Dk. 70 Ali Özgün xx), Mustafa (xx), Tayfun (xx), Mehmet (xxx), Hüseyin (xxx) (Dk. 83 Olatunbosun xx)

ALTAY: Cihan (xxx) - Erhan (xx), Abdülkerim (xxx), Abdülhamit (xx), Özgür (xx), Tavares (xx) (Dk. 83 Tatos xx), Yılmaz (xx), Kappel (xxx), Putsila (xx), Turgut Doğan (xx) (Dk. 89 Yaser), Paixao (xx)

GOLLER: Dk. 9 Hüseyin (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 37 Kappel (Altay)

SARI KARTLAR: Tayfun, Hüseyin, Ercan, Taşkın, Rıdvan, Ali Keten (Ekol Göz Menemenspor), Özgür, Abdülkerim, Erhan, Putsila (Altay)

TFF 1'inci Lig'de 26'ncı hafta mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor, İzmir derbisinde konuk ettiği Altay ile 1-1 berabere kaldı. Menemenspor'un golünü 9'uncu dakikada Hüseyin atarken, Altay'ın golü 37'nci dakikada Kappel'den geldi. Bu sonuçla Menemenspor puanını 33'e çıkarırken, Altay 39 puana ulaştı. Maçtan önce Menemenspor taraftarı, "Hoş geldiniz" şeklinde tempo tutarken, Altaylı taraftarlar, "Menemen" tezahüratı yaptı. İki takım taraftarları karşılıklı olarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

9'uncu dakikada Menemenspor golü buldu. Soldan Mehmet'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Hüseyin'in kafa vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

37'nci dakikada Altay eşitliği sağladı. Putsila'nın pasında Paixao'nun dokunamadığı topa hareketlenen Kappel sağdan ceza sahasına girip şık bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Selmani'nin üzerinden filelere yolladı: 1-1.

40'ıncı dakikada ev sahibi ekipte sağdan ceza sahasına giren Mustafa'ın ortasında Mehmet vurdu, kaleci Cihan ayaklarıyla golü önledi.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

52'nci dakikada soldan ceza sahasına giren Mehmet'in sert ortasında kaleci Cihan parmaklarının ucuyla tehlikeyi önledi.

57'nci dakikada Kappel sağ çaprazdan yerden vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

77'nci dakikada soldan Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta Turgut Doğan kafayı vurdu, kaleci Selmani topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90+2'nci dakikada Menemenspor atağında sağdan Rıdvan'ın ortasında arka direkte bomboş pozisyondaki Mehmet'in gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 bitti.


- İzmir
Muhammed Ali, Menemen, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:08 Kaynak: DHA
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