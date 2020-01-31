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Ekol Göz Menemenspor, Arnavut futbolcu Domgjoni'yi kadrosuna kattı
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklama göre, 22 yaşındaki Arnavut defans oyuncusu Domgjoni ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklama göre, 22 yaşındaki Arnavut defans oyuncusu Domgjoni ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Futbola Shkendija'nın altyapısında başlayan Domgjoni, sonrasında ülkesinin KF Tirana, Kastrioti, Liria ve Laçi takımlarında oynadı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:38
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