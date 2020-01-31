Ekol Göz Menemenspor, Arnavut futbolcu Domgjoni'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor, Arnavut futbolcu Domgjoni'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Ekol Göz Menemenspor, Arnavut futbolcu Domgjoni'yi kadrosuna kattı

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklama göre, 22 yaşındaki Arnavut defans oyuncusu Domgjoni ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Ekol Göz Menemenspor, Arnavut futbolcu Domgjoni'yi kadrosuna kattı, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklama göre, 22 yaşındaki Arnavut defans oyuncusu Domgjoni ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.


Futbola Shkendija'nın altyapısında başlayan Domgjoni, sonrasında ülkesinin KF Tirana, Kastrioti, Liria ve Laçi takımlarında oynadı.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:38 
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