Son Dakika Haberleri: Ekol Göz Menemenspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Ekol Göz Menemenspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

1 dakika önce

STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Seyfettin Ünal (xx), Ali Can Alp (xx)EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xxx) - Alberk (xx), Ali Keten (xxx), Ercan (xx), Canberk (x) (Dk. 21 Trtovac xx), Murat Erdemir (x) (Dk. 74 Muhammed x), Taşkın (xx), Tayfun (xx), Mehmet Boztepe (xx) (Dk.

Ekol Göz Menemenspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0, System.String[]

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Seyfettin Ünal (xx), Ali Can Alp (xx)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xxx) - Alberk (xx), Ali Keten (xxx), Ercan (xx), Canberk (x) (Dk. 21 Trtovac xx), Murat Erdemir (x) (Dk. 74 Muhammed x), Taşkın (xx), Tayfun (xx), Mehmet Boztepe (xx) (Dk. 83 Hüseyin), Mustafa Çeçenoğlu (xxx), Ali Özgün (xx)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic (xxx) - Mücahit (xx), Aykut (xx), Hasan Hatipoğlu (xx), Batuhan (xxx), Osman (x) (Dk. 72 Oltan x), İbrahim (xx), Hamroun (x) (Dk. 63 Hasan Ayaroğlu x), Emrah (xx) (Dk. 85 Sunu), Scuk (xxx), Pote (xx)

SARI KARTLAR: Aykut, Osman, Hasan Hatipoğlu (Erzurumspor), Mehmet Boztepe (Menemenspor)

TFF 1'inci Lig'de önceki hafta deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yenerek çıkışa geçen Ekol Göz Menemenspor evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la golsüz berabere kaldı. İki takım da özellikle son dakikalarda girdikleri fırsatları değerlendiremedi ve mücadele başladığı gibi sona erdi.

8'inci dakikada soldan Alberk ortasını yaptı, Ali Özgün'den önce Erzurumspor kalecisi Sehic topa son anda müdahale etti.

24'üncü dakikada hızlı gelişen Erzurumspor atağında Emrah'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak auta çıktı.

55'inci dakikada Mustafa'nın pasında topa hareketlenen Ali Özgün'ün şutunda savunma araya girdi, tehlikeyi önledi.

61'inci dakikada defanstan atılan uzun topu önünde bulan Ali Özgün iki kişiden sıyrılıp şutunu çekti. Erzurumspor kalecisi Sehic gole izin vermedi.

84'üncü dakikada İbrahim'in yerden pasında Batuhan altıpas üzerinden topa vurdu. Kaleci Selmani meşin yuvarlağı son ada kornere çeldi.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:24 Kaynak: DHA
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