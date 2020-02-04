Ekol Göz Menemenspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Ekol Göz Menemenspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

?TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, 10 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapılacak 21. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Ekol Göz Menemenspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları, System.String[]

?TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, 10 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapılacak 21. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Çavuş Tesisleri'nde kurban kesimiyle başlayan idman öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan teknik direktör Cenk Laleci, son 4 haftadır şanssız olduklarını belirtti.

Bu periyotta en haklı yenilgiyi Giresunspor maçında aldıklarını dile getiren Laleci, "Ondan sonra deplasmandaki Hatayspor maçında, 47. dakikada haksız yere çalınan bir penaltıdan yediğimiz golden sonra gardımız düştü. Buna rağmen oyuncularımızın çok iyi oynaması ve bu güzel futbolu Fatih Karagümrük maçına taşımaları hoşumuza gitti. Fatih Karagümrük maçında da hiç pozisyon vermeden yediğimiz bir gol sonucu mağlup olduk. Hiç pozisyon vermeden gol yemek, takımımız adına üzücü taraf oldu. Önümüzdeki maçlardan çok umutluyuz." diye konuştu.

"Üzerimizde 4 haftadır devam eden bir şanssızlık var. Onu kırmak istiyoruz." diyen Laleci, "Biz bunu üzerimizde nazar var diye yorumluyoruz. Onun için bu haftanın ilk antrenmanından önce başkanımız sağ olsun, takımımız adına bir kurban kestirdi. İnşallah üzerimizdeki şanssızlık ve nazarı da bu şekilde atmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Antrenmana, tedavisi süren Taşkın Çalış ile Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Ali Özgün katılmadı.

Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:50 Kaynak: AA
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