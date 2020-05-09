Ekol Göz Menemenspor'da Ali Özgün gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor'da Ali Özgün gitti - Son Dakika Spor

Ekol Göz Menemenspor'da Ali Özgün gitti

6 saat önce

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Almanya'ya ailesinin yanına giden golcü futbolcu, Türkiye'ye dönmek istemediğini yönetime iletti.

Ekol Göz Menemenspor'da Ali Özgün gitti, System.String[]

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Almanya'ya ailesinin yanına giden golcü futbolcu, Türkiye'ye dönmek istemediğini yönetime iletti. İzmir'e gelmeyen ve idmanlara çıkmayan Ali Özgün'ün sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.


Diğer forveti Hüseyin Çolak'ı da süresiz kadro dışı bırakan İzmir ekibinin kalan maçlarda yola yola genç golcülerle devam edeceği bildirildi. Geçen sezon sarı lacivertli formayla ikinci ligde şampiyonluk yaşayan Ali Özgün, 1'inci Lig'de ise 25 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.


SERDAR AKSOY'DAN TESİS AÇIKLAMASI


Ekol Göz Menemenspor'da eski belediye başkanı Tahir Şahin kontrolündeki yönetimle arasında sert rüzgarlar esen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Çavuşköy Tesisleri'nin yanında daha önce kulübün kamp merkezi yapmayı planladığı bina inşaatıyla ilgili sessizliğini bozdu.


Hafta içinde Menemenspor cephesinden tepki alan Aksoy, binayı tarım lisesi yapmaya kararlı olduklarını söyledi. Başkan Aksoy, "sonkaleizmir" internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bir kulübün çıkıp, 'Burası bizimdi' söylemleri doğru değil. Tasarruf yetkisi bizde. Orada tarım lisesi projesini hayata geçirip, gençleri üretimin içinde tutup kaliteli verim etmelerini sağlayacağız" dedi.


"ORAYI GERİ ALACAĞIZ"


Mevcut binayı lise binası olarak değerlendireceklerini belirten Başkan Aksoy, "O bina bize ait değildi. Biz buranın sahibi ile anlaştık, parasını ödedik ve tapuyu aldık. Ortada kira yok, fesih hakkımız var. Burası kamuya ait. Tasarruf yetkisi bizde. Bizden önceki yönetimin giderayak sağa sola kiraya verdiği 177 adet gayrimenkulü geri aldık. Çavuşköy Tesisleri'nde tarım lisesi projemiz var. Bu proje ile gençleri üretimin içinde tutmak, yeni tekniklerle daha fazla verim elde etmelerini sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla orayı geri alacağız" diye konuştu.


"HORTUMLARINI KESTİM"


Kulübün Menemen Belediyesi ile uzaktan yakından alakası olmadığını vurgulayan Başkan Aksoy, "Ben Menemenspor demiyorum. Menemenspor değil onun adı Ekol Gözspor. Satacak yer arayıp bulamıyorlar. Geçmişte Menemen halkından alınan paraları, kiraları derneğe aktarıyorlardı. Hortumlarını kestim. Menemen halkından kopmuş vaziyetteler. Spordan futboldan anladığımız şey farklı. Bir tane çocuğu bile terörden, tinerden kurtarabiliyorsak sporda başarılıyız demektir. Ama bir takımı şampiyon yapacağız diye rant devşiriyorsak bu olmaz. Menemen Belediyesi bünyesinde 3 bin 500 tane öğrencimiz var. Yüzmeden judoya kadar. Bunlar bizim için daha değerli" ifadelerini kullandı.


Güney Kore'de lig başladı!


Koronavirüs, Ali Özgün, Almanya, Menemen, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 02:51 

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