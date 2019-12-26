Ekol Göz Menemenspor'da hedef ikinciliği korumak - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor'da hedef ikinciliği korumak - Son Dakika Spor

Ekol Göz Menemenspor'da hedef ikinciliği korumak

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un defans oyuncusu Alberk Koç, ligin ilk devresini ikinci sırada tamamlamak için Altınordu karşısında kazanmak istediklerini söyledi.

Ekol Göz Menemenspor'da hedef ikinciliği korumak, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un defans oyuncusu Alberk Koç, ligin ilk devresini ikinci sırada tamamlamak için Altınordu karşısında kazanmak istediklerini söyledi.

Altınordu maçı hazırlıklarını sürdüren Ekol Göz Menemenspor'da AA muhabirine açıklama yapan Alberk Koç, ligde 10 maçtır yenilmediklerini, takımın moralinin üst düzeyde olduğunu belirtti.

Zor ve önemli bir maça çıkacaklarını, rakibi iyi analiz ettiklerini ifade eden 22 yaşındaki futbolcu, şöyle konuştu:

"Devreyi ilk ikide bitirebilmek için bu maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyor. 10 haftadan beri güzel giden bir çizgimiz var. Her hafta maça çıkmadan önce puan veya puanlar almak için birbirimize söz veriyoruz. Bu doğrultuda da elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Güzel bir seri yakaladık. Bu da öz güvenimizi yerine getirdi. Bu hafta oynayacağımız Altınordu maçında da elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Arkadaşlarıma da bu konuda çok güveniyorum. Çünkü herkes galibiyete odaklanmış durumda."

Ligde son 10 haftada 7 galibiyet 3 beraberlik elde eden Ekol Göz Menemenspor, lider Hatayspor'un ardından 28 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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