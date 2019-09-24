Son Dakika Haberleri: Ekol Göz Menemenspor'da Laleci dönemi
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Ekol Göz Menemenspor'da Laleci dönemi

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörlüğüne Cenk Laleci getirildi.

Ekol Göz Menemenspor'da Laleci dönemi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörlüğüne Cenk Laleci getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uzun yıllar takımla çalışan Laleci'ni yeni dönemde teknik direktör olarak görev alacağı belirtildi.

1993-2010 yıllarında Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen Laleci, 2012-2018 yıllarında yardımcı antrenör olarak görev yapmış, bu sezonun başında ise sportif direktörlüğe getirilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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