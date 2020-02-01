Ekol Göz Menemenspor - Fatih Karagümrük: 0-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor - Fatih Karagümrük: 0-1 - Son Dakika Spor

Ekol Göz Menemenspor - Fatih Karagümrük: 0-1

6 saat önce

STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Serdar Diyadin (xx), Cemil Tunç (xx)EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (x) - Trtovac (xx), Ali Keten (xx), Ercan (xx), Rıdvan (xx), Mustafa Çeçenoğlu (xx), Ali Doğan (xx), Mehmet Boztepe (x) (Dk. 66 Samed Ali x), Murat Erdemir (x) (Dk.

Ekol Göz Menemenspor - Fatih Karagümrük: 0-1, System.String[]

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Serdar Diyadin (xx), Cemil Tunç (xx)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR:   Selmani (x) - Trtovac (xx), Ali Keten (xx), Ercan (xx), Rıdvan (xx), Mustafa Çeçenoğlu (xx), Ali Doğan (xx), Mehmet Boztepe (x) (Dk. 66 Samed Ali x), Murat Erdemir (x)  (Dk. 79 Özkan x), Tayfun (xx), Ali Özgün (x)  (Dk. 76 Hüseyin x)

FATİH KARAGÜMRÜK:   Aykut (xxx) - Alparslan (xx), Dobrovoljc  (xx), Barış  (xx), Ramazan (xx), Lawal (xx), Darri (x)  Dk. 64 Emeghara x), Zeki (x), Sabo (xx), Jorquera (xx)  (Dk. 90+1 Fatih), Ahmet Aras (x) (Dk. 86 Koray)

GOL: Dk. 76 Sabo (Karagümrük)

SARI KARTLAR: Ercan, Tayun (Menemenspor) - Barış, Lawal, Dobrovoljc (Karagümrük)

TFF 1'inci Lig'de Altınordu, Giresunspor ve Hatayspor maçlarını kaybedip play-off potasından çıkan Ekol Göz Menemenspor, evinde Fatih Karagümrük'e de yenilerek düşüşünü sürdürdü: 0-1.

8'inci dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun sağ çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.

13'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu'nun vurduğu top, üstten auta çıktı.

22'nci dakikada Ali Özgün'ün uzaktan vurduğu şut auta gitti.

50'nci dakikada savunmadan atılan uzun topla ceza sahasına giren Ali Özgün'ün sağ çaprazdan şutunda top auta çıktı.

69'uncu dakikada Murat Erdemir'in pasında kale önünde topla buluşan Samed Ali Kaya, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

76'ncı dakikada Barış Başdaş'ın pasında topla buluşan Erik Sabo topu ağlara gönderdi. 0-1.

Müsabaka, deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.


Fatih Karagümrük, Menemen, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalyaspor, sahasında Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı
Dortmund, sahasında Union Berlin'i 5-0 yendi Hüseyin Çimşir: Hayalimiz, hak edilmiş kupaları mavi gök yüzüne kaldırmak Ersun Yanal: Nizami gol atarak kaybettik ama son sözü Fenerbahçe söyleyecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 03:28:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekol Göz Menemenspor - Fatih Karagümrük: 0-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]