Ekol Göz Menemenspor, Göztepe'den Yusuf Talum'u kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Süper Lig temsilcisi Göztepe'nin genç oyuncusu Yusuf Talum'u kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Ekol Göz Menemenspor'dan yapılan açıklamada, Yusuf Talum'la sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı bildirildi.

Futbola Kuşadası Trabzon Gençlikspor'da başlayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Talum, bu sezon başında Göztepe'de profesyonel olmuştu.