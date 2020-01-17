Ekol Göz Menemenspor, Göztepe'den Yusuf Talum'u kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor, Göztepe'den Yusuf Talum'u kiraladı - Son Dakika Spor

Ekol Göz Menemenspor, Göztepe'den Yusuf Talum'u kiraladı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Süper Lig temsilcisi Göztepe'nin genç oyuncusu Yusuf Talum'u kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Ekol Göz Menemenspor, Göztepe'den Yusuf Talum'u kiraladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Süper Lig temsilcisi Göztepe'nin genç oyuncusu Yusuf Talum'u kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Ekol Göz Menemenspor'dan yapılan açıklamada, Yusuf Talum'la sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı bildirildi.

Futbola Kuşadası Trabzon Gençlikspor'da başlayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Talum, bu sezon başında Göztepe'de profesyonel olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kadrosu belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, talimat değişikliğini resmen açıkladı MHK'den gündem olan iddialar sonrası açıklama Çocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol'da programında yüzleşti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 01:41:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekol Göz Menemenspor, Göztepe'den Yusuf Talum'u kiraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]