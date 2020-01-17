Son Dakika › Spor › Ekol Göz Menemenspor, Göztepe'den Yusuf Talum'u kiraladı - Son Dakika Spor
Ekol Göz Menemenspor, Göztepe'den Yusuf Talum'u kiraladı
6 saat önce
Ekol Göz Menemenspor'dan yapılan açıklamada, Yusuf Talum'la sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı bildirildi.
Ekol Göz Menemenspor'dan yapılan açıklamada, Yusuf Talum'la sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı bildirildi.
Futbola Kuşadası Trabzon Gençlikspor'da başlayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Talum, bu sezon başında Göztepe'de profesyonel olmuştu.
Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:21
Son Dakika Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray Damien Comolli'den istifa açıklaması: Bu kararı Şubat 2019'da almıştım MHK'den gündem olan iddialar sonrası açıklama Türkiye Futbol Federasyonu, talimat değişikliğini resmen açıkladı