Ekol Göz Menemenspor, Göztepe'den Yusuf Talum'u kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor, Göztepe'den Yusuf Talum'u kiraladı - Son Dakika Spor

Ekol Göz Menemenspor, Göztepe'den Yusuf Talum'u kiraladı

6 saat önce

Ekol Göz Menemenspor'dan yapılan açıklamada, Yusuf Talum'la sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı bildirildi.

Ekol Göz Menemenspor, Göztepe'den Yusuf Talum'u kiraladı, System.String[]

Ekol Göz Menemenspor'dan yapılan açıklamada, Yusuf Talum'la sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı bildirildi.


Futbola Kuşadası Trabzon Gençlikspor'da başlayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Talum, bu sezon başında Göztepe'de profesyonel olmuştu.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Kuşadası, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:21 
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