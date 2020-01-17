Ekol Göz Menemenspor, Göztepe'den Yusuf Talum'u kiraladı

Ekol Göz Menemenspor'dan yapılan açıklamada, Yusuf Talum'la sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı bildirildi.



Futbola Kuşadası Trabzon Gençlikspor'da başlayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Talum, bu sezon başında Göztepe'de profesyonel olmuştu.



Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...



