Son Dakika Haberleri: Ekol göz menemenspor - hatayspor: 0-4
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Ekol göz menemenspor - hatayspor: 0-4

29 dakika önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Caner Ak (xx), Burak Cansız (xx), Furkan Ürün (xx)MENEMENSPOR: Selmani (x) - Semih (x) (Dk. 46 Sangare x), Trtovac (x), Diakite (xx), Alberk (x), Murat Erdemir (xx), Murat Elkatmış (x), Taşkın (x) (Dk. 66 Galip x), Muhammed (xx), Mustafa (x) (Dk.

Ekol göz menemenspor - hatayspor: 0-4, System.String[]

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Caner Ak (xx), Burak Cansız (xx), Furkan Ürün (xx)
MENEMENSPOR: Selmani (x) - Semih (x) (Dk. 46 Sangare x), Trtovac (x), Diakite (xx), Alberk (x), Murat Erdemir (xx), Murat Elkatmış (x), Taşkın (x) (Dk. 66 Galip x), Muhammed (xx), Mustafa (x) (Dk. 56 Tayfun x), Hüseyin (x)
HATAYSPOR: Akın (xxx) - Furkan (x) (Dk. 19 Hamza xx), Yusuf (xxx), Sadi (xx), Mesut (xxx), Aabid (xx), Kubilay (xxx), Selim (xxx) (Dk. 72 Barbosa x), Gökhan (xxx) (Dk. 83 Ouali), Caner (xx), Mirkan (xxx)
GOLLER: Dk. 42 ve Dk. 60 Selim, Dk. 54 Gökhan, Dk. 90 Mirkan (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Semih, Murat Elkatmış, Tayfun (Menemenspor)
KIRMIZI KART: Dk. 29 Murat Elkatmış (Menemenspor)

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona iyi başlangıç yapan Ekol Göz Menemenspor, Atatürk Stadı'nda ağırladığı Hatayspor'a farklı kaybetti: 0-4. Sarı-lacivertlilerde Murat Elkatmış 29. dakikada kırmızı kart görürken, Selim 42'de perdeyi açtı. Konuk takım 54'te Gökhan'ın golüyle iyice rahatlarken, 60'ta yine Selim sahne aldı. Maçta son sözü 90'da Mirkan söyledi. Altınordu'nun ardından Menemenspor'u da yenen Hatayspor 2'de 2 yaparak zirve yarışında iddiasını kanıtladı.
21. dakikada Selim'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta iyi yer tutan Selmani topun sahibi oldu.
34. dakikada Gökhan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mirkan'ın vuruşunda top kaleci Selmani'den döndü, seken topu önünde bulan Hamza müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta yolladı.
37. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner rakibini geçip kaleyi yokladı, top direkten döndü.
42. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Selim'in sağdan ortaladığı top doğrudan ağlarla buluştu: 0-1.
47. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun serbest vuruşta ortaladı top kaleye yöneldi, Akın parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
50. dakikada Hamza'nın sağdan kestiği topa Mirkan kafayı vurdu, kaleci Selmani köşe giden topu bloke etti.
54. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden düzgün bir vuruş yapan Gökhan Karadeniz, kalecinin solundan topu filelere yolladı: 0-2.
60. dakikada Caner'in soldan pasıyla topla buluşan Selim'in vuruşunda top direkten geri geldi. Dönen topu önünde bulan Selim, farkı 3'leyen golü kaydetti: 0-3.
66. dakikada Gökhan'ın savunma arkasına attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Caner, müsait pozisyonda topu auta yolladı.
90. dakikada Ouali'nin pasında topla buluşan Mirkan altıpasta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-4.


- İzmir
Erdemir Demir Çelik A.Ş., Mustafa Kemal Atatürk, Hatayspor, Selim, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:19 Kaynak: DHA
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