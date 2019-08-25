Son Dakika Haberleri: Ekol Göz Menemenspor - Hatayspor maçının ardından
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Ekol Göz Menemenspor - Hatayspor maçının ardından

20 dakika önce

- Ekol Göz Menemenspor - Hatayspor maçının ardındanİZMİR - TFF 1. Lig'in 2. haftasında Hatayspor'un deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u yendiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

- Ekol Göz Menemenspor - Hatayspor maçının ardından

İZMİR - TFF 1. Lig'in 2. haftasında Hatayspor'un deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u yendiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

TFF 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde Hatayspor deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u 4-0 yenerken, teknik adamlar maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kırmızı karttan sonra oyun dengelerinin bozulduğunu belirten Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, "İlk yarım saat Hatayspor ile başa baş oynadık. Ancak gördüğümüz talihsiz kırmızı karttan sonra oyun dengemiz tamamen bozuldu. Güçlü ve geçen sezon Süper Lig'in kapısından dönen bir takıma karşı oynadık. Eksiklerimiz var biliyoruz. Ancak ilerleyen haftalarda eksiklerimizi tamamlayacağız ve Menemenspor bu ligin iyi takımlarından olacak" dedi.

Hatayspor cephesi

İzmir'e galibiyet için geldiklerini belirten Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise skordan memnun olduğunu söyledi. Palut, "İlk haftadaki galibiyetimizin ardından bu maçı da kazanıp iyi başlangıcımızı sürdürmek istiyorduk. Bununla beraber oyunumuzu da geliştirmek niyetindeydik. Menemenspor maça agresif başladı ancak bu dakikalarda da pozisyonlar bulduk ve pozisyon vermedik. Kırmızı kartın ardından oyun tamamen hakimiyetimize geçti. İkinci yarıda rakibimiz top çevirmeye çalışırken çok pozisyon bulduk. İyi oynadık ancak rakibin eksik kalmasının da bunda payı vardı. Oyuncularımı kutluyorum" dedi. Menemenspor'un gördüğü kırmızı kartı da değerlendiren Palut, "Açıkçası ilk sarı kartı görmedim. Ancak ikinci sarı kartta rakip oyuncunun bizim oyuncumuzun tendonuna bastığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
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