Son Dakika Haberleri: Ekol göz menemenspor - kırşehir belediyespor: 2-1
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Ekol göz menemenspor - kırşehir belediyespor: 2-1

1 saat önce

STAT: İlçeHAKEMLER: Egemen Artun (xx), Bülent Uludoğan (xx), Ünal Doğru (xx)EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xxx) - Ali Keten (xx), Trtovac (xx), Canberk (xxx), Ercan (xx), Taşkın (xxx), Murat Elkatmış (xxx) (Dk. 76 Hüseyin x), Mustafa (xx) (Dk. 70 Sikiru x), Galip (xx) (Dk.

Ekol göz menemenspor - kırşehir belediyespor: 2-1, System.String[]

STAT: İlçe

HAKEMLER: Egemen Artun (xx), Bülent Uludoğan (xx), Ünal Doğru (xx)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xxx) - Ali Keten (xx), Trtovac (xx), Canberk (xxx), Ercan (xx), Taşkın (xxx), Murat Elkatmış (xxx) (Dk. 76 Hüseyin x), Mustafa (xx) (Dk. 70 Sikiru x), Galip (xx) (Dk. 65 Murat Erdemir x), Tayfun (xx), Ali Özgün (xxx)

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir (x) - Metin (xx), Murat (x), Ümit (xx), Mert (x), Serhat (xx), Berkay (x) (Dk. 49 Emrah x), Oğuzhan (xx), İlker (x) (Dk. 78 Anıl), Ahmet (xx), Yaşar (x)

GOLLER: Dk. 49 Taşkın, 90+2 Ali Özgün (Menemenspor), Dk. 82 Mert (Kırşehir Bld)

SARI KARTLAR: Ümit, Yaşar (Kırşehir Bld), Galip (Menemenspor)

KIRMIZI KART: Dk. 47 Murat (Kırşehir Bld)

TFF 1'inci Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile yollarını ayırıp sportif direktör Cenk Laleci'yi göreve getiren Ekol Göz Menemenspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Kırşehir Belediyespor'u son dakikada attığı golle 2-1 yendi. Sarı-lacivertlileri tura taşıyan golleri Taşkın ve Ali Özgün atarken, konuk takımın tek sayısı Mert'ten geldi. Kırşehir'de 47'de Murat kırmızı kart gördü.

4'üncü dakikada Serhat'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Selmani'de kaldı.

44'üncü dakikada Menemenspor gole yaklaştı. Ercan'ın orta şut karışımı şutunda top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

47'nci dakikada ceza sahası yayı üzerinde gol giden Galip'i düşüren Kırşehir Belediyesporlu Murat, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

49'uncu dakikada Menemenspor golü buldu. Yapılan faul sonrası serbest vuruşu kullanan Taşkın meşin yuvarlağı kaleci Bekir'in sağından filelerle buluşturdu.

69'uncu dakikada Tayfun'un pasında Ali Keten ceza sahasına girip bekletmeden vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

82'nci dakikada skora denge geldi. Kullanılan köşe atışında savunmadan seken topu önünde bulan Mert bomboş durumda ağları havalandırdı: 1-1.

90+2'de Menemenspor öne geçti. Ercan'ın ortasında topu önünde bulan Tayfun şutunu çekti. Kaleciden dönen topu Ali Özgün tamamladı: 2-1.

- İzmir

Berkay Şahin, Ali Özgün, Kırşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:05 Kaynak: DHA
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