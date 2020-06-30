Ekol Göz Menemenspor maçının ardından - Son Dakika

Ekol Göz Menemenspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Keçiörengücü sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 2-1 mağlup etti.

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TFF 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Keçiörengücü sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta ve Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, gelecek sezonun yatırımını yaptıklarını belirterek, "Bugün 2-1 kaybettik. Keçiörengücü'nü kutluyorum. Maça çıkmadan önce de konuşmuştuk artık ligde ne yukarı ile ne aşağı ile iddialı durumumuz olmadığı için önümüzdeki senenin yatırımını yapıyoruz. Genç oyuncularımıza daha fazla süre vererek onları kazanmaya çalışıyoruz. Bugün de öyle yaptık. Çocuklardan da verim aldık. Uzatmaların 4. dakikasına yediğimiz gol ile kaybettik. Son saniye golü olunca insanın morali bozuluyor ama iyi mücadele ettik.  Önemli olan çocuklardan alacağımız verimdi. Bundan sonrası için hem Keçiörengücü'ne hem de diğer takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

SERKAN ÖZBALTA: PLAY OFF'A KALACAĞIMIZA İNANIYORUM

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ellerine geçen şansı değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, "Pandemi sürecinden sonra kendimize bir hedef koymuştuk. Kalan 6 maçımızın 6'sınıda kazanıp play-off potasına girmek istiyoruz demiştik. 6'ncı sırada da olsa, 2'li averajla da olsa play-off potasına girmek istiyoruz demiştik. Şu anda onun yarı devresinin tamamladık. 3'te 3 yaptık. Geçen maç ve bu maçta son dakika golleri ile bunu başardık. Bu demektir ki oyuncular fiziksel anlamda çok ciddi hazırlanmışlar. Yeterlilikleri, psikolojik devamlılıkları ve zihinsel dayanıklılarının üst düzeyde olduklarını gösterdiler bize. Bu anlamda hedeflediğimiz noktanın yarısını geçmiş bulunuyoruz. 15 günde 4 maç oynuyoruz. Bu maçların son halkası Hatayspor maçı. Hatayspor'da şampiyonluğun ciddi bir adayı. Çok büyük aksilikler olmazsa şampiyon olacaklar gibi duruyor. Play-off potasındaki takımlardan Akhisar ve Karagümrük maçlarımız var. Zaten biz bu işe baş koyduğumuzda Akhisar ve Karagümrük takımlarını yendiğimizde play-off'a kalabileceğimizi biliyorduk ve inanıyorduk. O umutla yola çıktık. O umudumuz güçlenerek devam ediyor. Pazar günü çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Lige renk kattığımızı düşünüyorum. Bu oyunun aktörleri olan oyuncular bunu başarıp kararlılıkla yola devam ediyorlar. İnşallah Play-off'a kalacağımıza inanıyorum. Spor camiası, çok iyi işler yapan Keçiörengücü'nü takdir edip alkışlayacağını düşünüyorum" dedi.

- Ankara
Türkiye Futbol Federasyonu, Dilaver Mutlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 20:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor maçının ardından - Son Dakika Spor
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