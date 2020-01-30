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Ekol Göz Menemenspor, Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Adana Demirspor'da forma giyen Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:20 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Adana Demirspor'da forma giyen Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklama göre, 24 yaşındaki Samed Ali Kaya ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Samed Ali Kaya, sezon başında Göztepe'den Adana Demirspor'a kiralık olarak transfer olmuştu.
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