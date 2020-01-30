Ekol Göz Menemenspor, Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor, Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika Spor

Ekol Göz Menemenspor, Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Adana Demirspor'da forma giyen Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Ekol Göz Menemenspor, Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Adana Demirspor'da forma giyen Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklama göre, 24 yaşındaki Samed Ali Kaya ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Samed Ali Kaya, sezon başında Göztepe'den Adana Demirspor'a kiralık olarak transfer olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Ali Kaya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Hep birlikte başarıya ulaşacağız
Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım talebini reddetti Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 22:15:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekol Göz Menemenspor, Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]