Son Dakika Haberleri: Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu: "Daha iyi yerlere gelmek istiyoruz"
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu: 'Daha iyi yerlere gelmek istiyoruz'

Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu: "Daha iyi yerlere gelmek istiyoruz"

6 saat önce

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Menemenspor'da yüzler gümlüyor.

Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu:

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Menemenspor'da yüzler gümlüyor. Ümraniyespor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, daha iyi sonuçlar alarak lig sıralamasında daha iyi yerlere gelmek istediklerini ifade ederken, Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek de buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.


TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Menemenspor, rakibini 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, önceki haftalara göre daha iyi oynadıklarını ifade ederek, "İyi bir mücadele oldu. Tüm hafta takımımız çalıştı ve çalıştıklarını sahada uygulamaya gayret gösterdiler. Bu ligin takımı olma yolunda ilerliyoruz. Daha iyi sonuçlar alıp daha iyi yerlere gelmek istiyoruz" diye konuştu.


Ümraniyespor cephesi


Lider olarak geldikleri maçtan lider olarak dönemediklerini kaydeden Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise; "Futbolcularımıza şans vermeyi sürdüreceğiz. Takımımız girdiği pozisyonları değerlendirebilseydi daha farklı konuşuyor olurduk. Menemenspor iyi mücadele etti. Bulduğu pozisyonu da değerlendirdi. Tebrik ediyoruz" dedi. - İZMİR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:08 Kaynak: İHA
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