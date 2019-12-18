Ekol Göz Menemenspor, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika Spor

Ekol Göz Menemenspor, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

7 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, 9 maçlık yenilmezlik serilerini Bursaspor karşısında da sürdürmek istediklerini, rehavete kapılmadan yola devam ettiklerini söyledi.

Ekol Göz Menemenspor, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, 9 maçlık yenilmezlik serilerini Bursaspor karşısında da sürdürmek istediklerini, rehavete kapılmadan yola devam ettiklerini söyledi.

Bursaspor maçı hazırlıklarını Çavuş Tesisleri'nde sürdüren Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Laleci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığına dikkat çeken Laleci, " Adanaspor'dan 3 puan alarak alt takımlarla aramızdaki puan farkını iyice açtık. Bu da bizi çok rahatlattı. Bundan sonraki süreçte de rehavete kapılmadan yolumuza böyle devam edeceğiz." diye konuştu.

Ligin 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Bursaspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Cenk Laleci, "Bu hafta çok zorlu bir Bursaspor maçı var. Sistemi oturmuş bir takımla oynayacağız. Bursaspor'u iyi analiz ettik. Oyun şeklini futbolcularımıza aktarıp, hazırlıklarımızı ona göre yapacağız. Artık devrenin tamamlanmasına iki maç kaldı. İçeride Bursaspor, dışarıda ise Altınordu maçlarımız var. Bu iki maçtan da galip ayrılarak devre arasına moralli girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:32 Kaynak: AA
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