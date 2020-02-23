Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-3 - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-3 - Son Dakika Spor

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-3

6 saat önce

STAT: Giresun AtatürkHAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Utku Tunavelioğlu (xx), Ali Tuna (xx)GİRESUNSPOR: Adriano Fachini (x) - Uğur (x), Murat (x), Numan (xx), İshak (x), Muhayer (x)(Dk. 46 Renan da Silva x), Bekir (x), Marko Milinkovic (x)(Dk.69 Tanase x), Del Valle (xx), Ahmet İlhan (x)(Dk.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-3, System.String[]

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Utku Tunavelioğlu (xx), Ali Tuna (xx)

GİRESUNSPOR: Adriano Fachini (x) - Uğur (x), Murat (x), Numan (xx), İshak (x), Muhayer (x)(Dk. 46 Renan da Silva x), Bekir (x), Marko Milinkovic (x)(Dk.69 Tanase x), Del Valle (xx), Ahmet İlhan (x)(Dk. 46 Raul Rusescu x), Özgür Can (x)

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Atilla (xxx)- Nermin Hodzic (x)(Dk. 46 Anıl Başaran xx), Sezer (xxx), Batuhan (xxx), Berat (xx), Serdar (xx), Antonio Mrsic (xx), Anıl Taşdemir (xxx)(Dk. 80 Abdülkadir), Aly Malle (xx), Foxi (xxx)(Dk. 88 Francis Ezeh), Mahatma Otoo (xx)

GOLLER: Dk. 21 Batuhan, Dk. 44 Mrsic (P), Dk. 59 Anıl Başaran (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Adriano, Özgür Can, Numan, Bekir (Giresunspor) - Hodzic, Male (Balıkesirspor)

TFF 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a 3-0 mağlup oldu.

19'uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta Milinkovic'in ortasını yaptı. Murat Akça'nın kafa vuruşunda top kaleci Atilla Özmen'de kaldı.

21'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Anıl Taşdemir'in kullandığı köşe vuruşunda Batuhan topa kafayla yükseldi ve top ağlarla buluştu: 0-1

32'nci dakikada Balıkesirspor atağında sol kanattan içeriye giren Otoo'nun şutunda top kaleci Adriano'da kaldı.

41'inci dakikada Marko Milinkovic'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Del Valle'nin sert şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

44'üncü dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahasında topla buluşan Malle, kaleci Adriano'nun müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.  Atışı kullanan Mrsic'in topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

46'ncı dakikada Giresunspor'da ceza sahası içerisine giren Del Valle'nin şutu yan ağlarda kaldı.

58'inci dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Anıl Başaran'ın şutunda top ağlara gitti: 0-3.

75'inci dakikada Tanase'nin pasıyla topla buluşan Özgür Can ceza sahası içerisinde müsait pozisyondaki vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor deplasmanda Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.


- Giresun
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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:32 Kaynak: DHA
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