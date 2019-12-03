Son Dakika Haberleri: Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0 - Hatayspor: 1
Son Dakika Spor Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0 - Hatayspor: 1 - Son Dakika Spor

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0 - Hatayspor: 1

6 saat önce

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Muhammet YumakEkol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri (Dk. 79 Anıl Taşdemir), Okan Alkan, Mrsic, Hodzic (Dk. 77 Otoo), Kethevoama, İbrahim Halil Çolak, Serdar Güncü, Rahmi Anıl Başaran (Dk.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0 - Hatayspor: 1, System.String[]

Stat: Balıkesir Atatürk


Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Muhammet Yumak


Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri (Dk. 79 Anıl Taşdemir), Okan Alkan, Mrsic, Hodzic (Dk. 77 Otoo), Kethevoama, İbrahim Halil Çolak,  Serdar Güncü, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 67 Batuhan İşçiler)


Hatayspor: Anıl Alkan, Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Soner Örnek, Selim Ilgaz (Dk. 86 Barbosa), Gökhan Karadeniz, Alican Özfesli (Dk. 53 Rayane), Mesut Çaytemel, Furkan Şeker (Dk. 89 Quali), Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ


Gol: Dk. 67 Selim Ilgaz (Hatayspor)


Sarı kartlar: Dk. 15 Soner Örnek, Dk. 85 Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Dk. 36 Serdar Güncü, Dk. 47 Kethevoama, Dk. 65 Glumac, Dk. 66 Hodzic, Dk. 89 Okan Alkan (Ekol


Hastanesi Balıkesirspor)


HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ


TFF 1. Lig'in 13. haftası, yapılan tek maçla sona erdi. Ligin 13. haftanın kapanış maçında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, lider Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan Hatayspor, puanını 27'ye çıkartarak liderliğini devam ettirdi. Haftayı galibiyetle kapatan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor da zirve takibini sürdürdü.


Haftanın sonuçları


Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


İstanbulspor- Fatih Karagümrük: 4-0


Keçiörengücü- Altınordu: 2-1


Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Osmanlıspor: 2-0


Adanaspor-Bursaspor: 2-3


Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor: 2-2


Giresunspor- Adana Demirspor: 1-0


Boluspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-2


Altay- Eskişehirspor: 1-1


Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor: 0-1


14. haftanın programı


Ligin 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:


6 Aralık Cuma:


19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)


7 Aralık Cumartesi:


14.00 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)


16.30 Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Vefa)


19.00 Akhisarspor-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)


8 Aralık Pazar:


14.00 Osmanlıspor-Altay (Osmanlı)


16.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


16.30 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)


9 Aralık Pazartesi:


19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü (Menemen İlçe)

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesirspor, Okan Alkan, Hatayspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:47 
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