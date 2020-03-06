Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-1 - Son Dakika Spor

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-1

6 saat önce

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Burak Şeker (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Ali Can Alp (xx)ADANASPOR: İrfan Can (x) - Mehmet (x) (Dk.19 Bagayako x), Hakan Çinemre (xxx), Evren (xx), Roni (x) (Dk.46 Mbilla x), Uğurcan (xx), Celil (xx) (Dk.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-1, System.String[]

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Ali Can Alp (xx)

ADANASPOR: İrfan Can (x) - Mehmet (x) (Dk.19  Bagayako x), Hakan Çinemre (xxx), Evren (xx), Roni (x) (Dk.46 Mbilla x), Uğurcan (xx), Celil (xx) (Dk.82 Utku ?), Ahmet (x), Özkan (x), Samican (xx), Eze (x)

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Atilla (xx) - Sezer (xx), Cenk (xx), Berat (xxx),  Hodzic (xx), Serdar (xx), Anıl (xx) (Dk.59 Rahmi Anıl x), Mrsic (xx) (Dk.90 Celal ?), Malle (xx), Kethevoama (xx)(Dk.74 Abdülkadir x), Otoo (xx)

GOL: Dk. 76 Hakan Çinemre (Adanaspor) Dk. 39 Otoo (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

SARI KARTLAR:  Hakan Çinemre (Adanaspor) - Serdar, Kethevoama, Mrsic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

TFF 1'inci Lig'de Adanaspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.

25'inci dakikada Balıkesirspor'da aldığı ara pas ile kaleciyle karşı karşıya kalan Malle, vuruşunu yaptı ancak top kalecinin yanından dışarı çıktı.

29'uncu dakikada Adanaspor'da Evren, köşe vuruşundan gelen topa kafayı vurdu ancak kaleci Atilla meşin yuvarlağı tutarak golü engelledi.

39'uncu dakikada Balıkesirspor'da Serdar orta sahadan yaptığı ara pas ile topu takım arkadaşı Otoo'ya ulaştırdı. Ceza sahası içerisinde kaleci İrfan ile karşı karşıya kalan Otoo düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

55'inci dakikada Adanaspor'da ceza sahasının dışından Bagayoko'nun vurduğu sert şut, üst direkten auta çıktı.

76'ncı dakikada Adanaspor'da Hakan, Özkan'ın yaptığı köşe vuruşuna düzgün bir kafa vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.


Hakan Çinemre, Balıkesirspor, Adanaspor, Evren, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:16 Kaynak: DHA
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