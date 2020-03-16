Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-1 - Son Dakika Spor

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-1

6 saat önce

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Erkan Akbulut (xx), Cem Özbay (xx)ALTINORDU: Erhan (xx) - Kerim (xx), Sinan (xx), Yusuf (xx), Ravil (x), Ali (xx), Berkay (xx), Okan (xxx), Muhammed (xx) (Dk. 87 Atakan), Metehan (xx), Kemal (xx) (Dk.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-1, System.String[]

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Erkan Akbulut (xx), Cem Özbay (xx)

ALTINORDU: Erhan (xx) - Kerim (xx), Sinan (xx), Yusuf (xx), Ravil (x), Ali (xx), Berkay (xx), Okan (xxx), Muhammed (xx) (Dk. 87 Atakan), Metehan (xx), Kemal (xx) (Dk. 73 Hüsamettin xx)

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Atilla (xxx) - Cenk (xx) (Dk. 71 Abdülkadir xx), Sezer (xxx), Batuhan (xx), Berat (xx), Serdar (xx), Mrsic (xxx), Foxi (xx) (Dk. 90 Kağan), Malle (xxx) (Dk. 90+5 Andjusic), Otoo (xx), Anıl (x)

GOLLER: Dk. 30 (P) Mrsic (Balıkesirspor) - Dk. 80 (P) Okan)

KIRMIZI KART: Dk. 80 Anıl (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Sinan, Yusuf (Altınordu) - Rahmi, Batuhan (Balıkesirspor)

TFF 1'inci Lig'de 28'inci hafta mücadelesinde Altınordu evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la 1-1 berabere kaldı. Şiddetli rüzgarın etkisinde oynanan müsabakada iki takım da gollerini penaltı atışlarından bulurken, 30'uncu dakikada Balıkesirspor'un golünü Mrsic, 80'inci dakikada Altınordu'nun golünü Okan kaydetti. Bu sonuçla İzmir ekibi 31 puana, Balıkesir temsilcisi 35 puana ulaştı.

23'üncü dakikada konuk ekipten Malle'nin sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

30'uncu dakikada sağdan çalımlarla Altınordu ceza sahasına giren Malle, savunma oyuncusu Ravil'in müdahalesiyle kendini yerde buldu. Hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mrsic, Balıkesirspor'u öne geçirdi: 0-1.

38'inci dakikada Altınordu atağında Okan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Metehan'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada ev sahibi ekipten Okan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kemal'in vuruşunda kaleci Atilla topu kornere çeldi.

80'inci dakikada Altınordu'nun ceza yayı üzerinden kazandığı serbest vuruşta Okan sert vurdu, barajdaki Balıkesirsporlu Anıl topu elle kesip penaltıya neden oldu. Hakem Erkan Özdamar, Anıl'ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Okan penaltıyı gole çevirerek skora denge getirdi: 1-1.

88'inci dakikada Altınordulu Atakan sağ çizgiden ceza sahasına girip içeri kesti, kaleci Atilla iki hamlede topa sahip oldu.

90+4'üncü dakikada Hüsamettin'in ceza sahası içinden vuruşunda savunmadan seken top üst direğe çarpıp kornere gitti. Maç 1-1 sona erdi.


Balıkesirspor, Altınordu, Bornova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:04 Kaynak: DHA
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