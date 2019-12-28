Ekol Hastanesi Balıkesirspor 1-1 Osmanlıspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Hastanesi Balıkesirspor 1-1 Osmanlıspor - Son Dakika Spor

Ekol Hastanesi Balıkesirspor 1-1 Osmanlıspor

6 saat önce

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Ömer Tevfik ÖzkoçEkol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Sezer Özmen (Dk. 32 Cenk Güvenç-Dk. 82 Anıl Taşdemir), Doğa İşeri, Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Hodzic, Mrsic, Otoo (Dk.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor 1-1 Osmanlıspor, System.String[]

Stat: Balıkesir Atatürk


Hakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Ömer Tevfik Özkoç


Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Sezer Özmen (Dk. 32 Cenk Güvenç-Dk. 82 Anıl Taşdemir), Doğa İşeri, Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Hodzic, Mrsic, Otoo (Dk. 63 Andusic), Malle, Rahmi Anıl Başaran


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Ayuk (Dk. 90 Beykan Şimşek), Todorovic (Dk. 70 Halil İbrahim Esen), Mertan Caner Öztürk, Blagojevic, Erdem Çetinkaya (Dk. 89 Okan Deniz), Tamer Aşık, Oğuz Yıldırım


Goller: Dk. 44 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Dk. 87 Mrsic (Penaltıdan) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)


Kırmızı kartlar: Dk. 60 Hodzic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 66 Tamer Aşık (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Dk. 28 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 55 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor), Dk. 56 Cenk Güvenç, Dk. 61 Otoo (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)


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Balıkesirspor, Anıl Taşdemir, Cenk Güvenç, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:17 
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