Ekol Hastanesi Balıkesirspor 1-6 Adana Demirspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Hastanesi Balıkesirspor 1-6 Adana Demirspor - Son Dakika Spor

Ekol Hastanesi Balıkesirspor 1-6 Adana Demirspor

6 saat önce

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemal Bingül, Muhammet YumakEkol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Kağan Kayalı (Dk. 46 Ezeh), Abdülkadir Kayalı, Malle (Dk. 56 Andusic), Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Mrsic, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor 1-6 Adana Demirspor, System.String[]

Stat: Balıkesir Atatürk


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemal Bingül, Muhammet Yumak


Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Kağan Kayalı (Dk. 46 Ezeh), Abdülkadir Kayalı, Malle (Dk. 56 Andusic), Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Mrsic, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 54 Celal Emir Dede)


Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore, Aosman (Dk. 81 Sinan Kurt), Vedat Bora, Dibba (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Volkan Şen, Hasan Kılıç (Dk. 73 Tevfik Altındağ), Erkan Zengin, Rassoul


Goller: Dk. 6 ve 59 Dibba, Dk. 35 Hasan Kılıç, Dk. 36 Erkan Zengin, Dk. 39 Aosman, Dk. 68 Volkan Şen (Adana Demirspor), Dk. 76 Andusic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)


Sarı kartlar: Dk. 17 Berat Aydoğdu, Dk.19 Otoo, Dk. 31 Serdar Güncü, Dk. 65 Vukovic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)


Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesirspor, Cemal Bingül, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:15 
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