Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor maçının ardından - BALIKESİR - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor maçının ardından - BALIKESİR - Son Dakika Spor

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor maçının ardından - BALIKESİR

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 6-1 mağlup olan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, "Balıkesirspor bütün Balıkesirlilerindir, herkes elini taşın altına sokmak zorundadır.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 6-1 mağlup olan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, "Balıkesirspor bütün Balıkesirlilerindir, herkes elini taşın altına sokmak zorundadır." dedi.

Adıgüzel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kulübün zor günler geçirdiğini söyledi.

Devre arasında takımın savunmasındaki oyuncuların tümünün gittiğini hatırlatan Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Elimizdeki oyuncularla sahaya çıktık, elimizden geleni yaptık ama karşımızdaki takım çok pahalı bir takım. Bu işler 1-2 kişinin yapacağı işler değil. Yönetim kurulu ve teknik heyet elinden geleni yaparak çocukları sahaya çıkarıyoruz, kapasitelerini ne olursa olsun o çocuklara güvenmek zorundayız. Balıkesirspor bütün Balıkesirlilerindir, herkes elini taşın altına sokmak zorundadır. Herkes transfer yapıyor, oyuncu alıyor, bizim takımımızın yüzde 80'inin gitmesi ve transfer yapamamamız, maddi sorunların oluşması oynadığımız maçlarda kulübün bir yerde sıkıntıları ortaya çıkıyor. Bu takım Balıkesir'in, mağlup olmuş, hoca kötü, o kötü, öyle bir şey yok. Burası bir camiadır, camianın ve hepimizin sorunudur. Dolayısıyla böyle bir tablonun ortaya çıkmasından dolayı biz herkesten özür diliyoruz. Herkes bize yardımcı olursa sorunları çözebiliriz."

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker de takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Tütüneker, iyi transferler yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ligi bilen, nokta oyuncular aldık. Dolayısıyla bu maçı kazanmamız lazımdı. İyi konsantre olduğumuzu düşünüyorum. Sadece bu maç değil diğer maçlarımız da bizim için çok önemli. Tek tek bakıyoruz, bu ligin çok zor olduğunu yıllardır yaşadık ve yaşıyoruz. Hiç havaya girmeden Boluspor maçına odaklanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Transferlerimizin çoğunu yaptık, eksik ve sakatlıklar yüzünden 1-2 transfer yapabiliriz. Üst ligi istiyorsak gelen oyuncularla birlikte galibiyetlerimizi sürdürmemiz lazım."

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor maçının ardından - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Balıkesirspor, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF eski başkanı Haluk Ulusoy: Yuvana hoş geldin Arda Turan
Canlı yayında gergin anlar! "Sen neden heyecanlanıyorsun?" Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e teklif: Gönülden arzu ediyoruz "Show TV boykot" tepkisi sonrası Ece Üner, Galatasaray'dan özür diledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 05:12:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor maçının ardından - BALIKESİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]