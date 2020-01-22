Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından umutlu

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik direktörü Ramazan Kurşunlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi umduklarını söyledi.

Balıkesir Spor Tesisleri'nde, 26 Ocak Pazar günü saat 14.00'te oynanacak 19. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren oyuncularla idman öncesi konuşan Kurşunlu, futbolculardan Adana Demirspor maçını unutup Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasına odaklanmalarını istedi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurşunlu, kamp döneminin ardından 7 oyuncularının takımdan ayrıldığını anımsattı.

Kurşunlu, artık önlerine bakacaklarını ve bu mücadeleye genç oyuncularla devam edeceklerini aktararak, "Bu onlar için de büyük bir fırsat. Önümüzde zorlu bir Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı var. Deplasmanda oynayacağız, onun hazırlıklarına devam ediyoruz. Umarım oradan puan ya da puanlarla döneceğiz." diye konuştu.

Balıkesirspor camiasına destek olunması gerektiğini vurgulayan Kurşunlu, şunları kaydetti:

"Genç arkadaşlar bu formayı, bu camiayı sahiplenip verilen görevleri yerine getireceklerdir. Bizlerin onlara olan inancı tam. Ümit ediyorum bundan sonra her şey iyi gidecek. Burada bir tek iş oyunculara düşmüyor, şehrin büyüklerine de düşüyor. Başka Balıkesirspor yok. İlk yarı alınan 24 puan var, bunun üzerine koymamız gerekiyor."

Takım kaptanı Vukovic: "12-13 puanı toplayıp ligde kalacağımızı düşünüyorum"

Takım kaptanı Hırvat kaleci Andrija Vukovic ise genç oyuncularla ikinci yarıda ellerinden gelen mücadeleyi verip ligde kalmak istediklerini dile getirdi.

Sahalarında 5 farkla yenildikleri Adana Demirspor maçında çok kolay goller yediklerine değinen Vukovic, şu ifadeleri kullandı:

"Bu skor ortaya çıktı ama ben şöyle düşünüyorum; bazen böyle bir mağlubiyet hayırlı olabilir. 6 maçı 1-0 kaybedeceğimize 1 maçı böyle kaybetmek daha iyi olur.

Burada kalan oyuncular neyle karşılaştıklarının farkında, hepsi elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor. Buradayız, bu kadarız. Şehrin ileri gelenlerinin şunu bilmesini istiyorum; bu kalan grupla gerekli mücadeleyi verip 12-13 puanı toplayıp ligde kalacağımızı düşünüyorum."

Kırmızı-beyazlı oyuncular, daha sonra topla ısınırken, kaleciler takımdan ayrı çalıştı.

Öte yandan Adana Demirspor karşılaşmasında kart cezası nedeniyle oynayamayan Hodzic ve sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cenk Güvenç'in, Erzurum deplasmanında sahaya çıkabilecekleri öğrenildi.