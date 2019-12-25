Ekol Hastanesi Balıkesirspor devreyi galibiyetle kapatmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Hastanesi Balıkesirspor devreyi galibiyetle kapatmak istiyor - Son Dakika Spor

Ekol Hastanesi Balıkesirspor devreyi galibiyetle kapatmak istiyor

6 saat önce

Kurşunlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Eskişehirspor karşılaşmasında sergiledikleri performanstan dolayı futbolcularını tebrik ettiğini belirtti.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor devreyi galibiyetle kapatmak istiyor, System.String[]

Kurşunlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Eskişehirspor karşılaşmasında sergiledikleri performanstan dolayı futbolcularını tebrik ettiğini belirtti.


Oyuncularının motivasyonunun yüksek olduğunu dile getiren Kurşunlu, " Osmanlıspor; koşan, genç ve dirençli oyunculardan kurulu bir takım. Zor bir maça çıkacağız. Dersimize iyi çalıştık ve Osmanlıspor'u iyi analiz ettik. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alan taraf olmak, ayrıca devreyi galibiyetle kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Kırmızı-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı kaptan Okan Alkan, Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.


Eskişehirspor, Osmanlıspor, Kurşunlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:04 
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