Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Eskişehirspor: 2-0 - Son Dakika

Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Eskişehirspor: 2-0

STAT: Balıkesir AtatürkHAKEMLER: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Kemal ElmazEKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Yiğithan Kır, Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı (Dk. 60 Görkem Fidan), Cemal Emir Dede, Aly Malle (Dk. 89 Ahmet Tekin), Sezer Özmen (Dk. 87 Enes Karabulut), Serdar Güncü, Anıl Taşdemir (Dk.

STAT: Balıkesir Atatürk

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HAKEMLER: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Kemal Elmaz

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Yiğithan Kır, Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı (Dk. 60 Görkem Fidan), Cemal Emir Dede, Aly Malle (Dk. 89 Ahmet Tekin), Sezer Özmen (Dk. 87 Enes Karabulut), Serdar Güncü, Anıl Taşdemir (Dk. 87 Okan Kaplan), Batuhan İşçiler (Dk. 46 Francis Ezeh), Kağan Kayalı, Emirhan Çakır

ESKİŞEHİRSPOR: Melih Ağa, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu (Dk. 36 Tolga Yakut), Erdal Akdarı, Furkan Balaban (Dk. 88 Sezgin Çolpan), Selman Çiftkanatlı, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner, Bilal Ceylan (Dk. 88 Emir Omurtak), Berkay Tanır (Dk. 79 Bedirhan Akçay), Buğra Çağlıyan (Dk. 79 Doğukan Ünal)

GOLLER: Dk. 14 Cemal Emir Dede, Dk. 68 Aly Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Abdülkadir Kayalı, Anıl Taşdemir (Ekol Hastanesi Balıkesirspor) - Mehmet Özcan (Eskişehirspor)

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, evinde Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.


- Balıkesir
Balıkesirspor, Anıl Taşdemir, Balıkesir, Kayalı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 22:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Eskişehirspor: 2-0 - Son Dakika Spor
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