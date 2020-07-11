Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Eskişehirspor: 2-0

STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Cihan Aydın
, Gökhan Memişoğlu
, Kemal Elmaz
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Yiğithan Kır, Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı
(Dk. 60 Görkem Fidan), Cemal Emir Dede, Aly Malle (Dk. 89 Ahmet Tekin
), Sezer Özmen
(Dk. 87 Enes Karabulut), Serdar Güncü, Anıl Taşdemir
(Dk. 87 Okan Kaplan), Batuhan İşçiler (Dk. 46 Francis Ezeh), Kağan Kayalı, Emirhan Çakır
ESKİŞEHİRSPOR: Melih Ağa, Sezgin Coşkun
, Onur Bayramoğlu
(Dk. 36 Tolga Yakut), Erdal Akdarı, Furkan Balaban
(Dk. 88 Sezgin Çolpan), Selman Çiftkanatlı, Mehmet Özcan
, İbrahim Halil
Öner, Bilal Ceylan (Dk. 88 Emir Omurtak), Berkay Tanır
(Dk. 79 Bedirhan Akçay
), Buğra Çağlıyan (Dk. 79 Doğukan Ünal)
GOLLER: Dk. 14 Cemal Emir Dede, Dk. 68 Aly Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor
)
SARI KARTLAR: Abdülkadir Kayalı, Anıl Taşdemir (Ekol Hastanesi Balıkesirspor) - Mehmet Özcan (Eskişehirspor)
TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, evinde Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.
- Balıkesir