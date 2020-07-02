Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Fatih Karagümrük: 0-5

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Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı

Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi