Ekol Hastanesi Balıkesirspor, İstanbulspor maçından 3 puan almak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Hastanesi Balıkesirspor, İstanbulspor maçından 3 puan almak istiyor - Son Dakika Spor

Ekol Hastanesi Balıkesirspor, İstanbulspor maçından 3 puan almak istiyor

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecek Ekol Hastanesi Balıkesirspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor, İstanbulspor maçından 3 puan almak istiyor, System.String[]

TFF 1. Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecek Ekol Hastanesi Balıkesirspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Yusuf Şimşek, İstanbulspor karşılaşmasının çok zor geçeceğini söyledi.

Şimşek, rakiplerinin deplasmanda iyi oynadığını vurgulayarak, "Beraberlikleri çok olan bir takım. Biz de rakiple ilgili analizlerimizi ona göre yaptık. Nasıl oynayacağını oyuncu kardeşlerimize anlattık ve çalıştık. İnşallah hafta sonu geçen hafta olduğu gibi yüzü gülen ve 3 puanı alan taraf biz oluruz. Kendi saha ve seyircimiz önünde iyi bir oyun seyrettirerek dediğim gibi 3 puana sahip olmak isteriz." diye konuştu.

Anıl Başaran: "Bu maçı boş geçmezsem iyi olur"

Kırmızı-beyazlı ekibin forveti Rahmi Anıl Başaran da İstanbulspor karşılaşmasında gol atmak istediğini belirtti.

Başaran, takım olarak maça iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Geçen hafta Ümraniye maçından galibiyetle ayrıldık. Bu maçta da taraftarlarımızın önünde galip gelmek istiyoruz. Ben de gol atarsam, bu maçı boş geçmezsem iyi olur diye düşünüyorum. Olabildiğince iyi oynayıp 3 puanı taraftarımıza hediye etmek istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından antrenmana geçen kırmızı-beyazlı ekip, koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

İdman, çift kale çalışmasının ardından sonra erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:10 Kaynak: AA
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